يعقوب العوضي



فاز فريق كرة اليد بنادي القادسية على الفحيحيل 27-24 في اللقاء الذي جمعهما مساء أول من أمس ضمن منافسات الدوري الممتاز لكرة اليد على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله بضاحية صباح السالم في إطار الجولة الثالثة، وبذلك رفع «الملكي» رصيده إلى 6 نقاط، بينما بقي الأحمر على رصيده السابقة بنقطة واحدة.



وفي لقاء آخر، فاز السالمية على الصليبخات بصعوبة وبنتيجة 31-30، ورفع السماوي رصيده إلى 4 نقاط، بينما ظل رصيـــد الصليبخــات نقطتين.



من جانب آخر، أجرى لاعب فريق كرة اليد بالنادي العربي عبدالرحمن البالول عملية جراحية ناجحة بعد إصابته في الغضروف مساء أول من أمس، وسيخضع اللاعب للعلاج الطبيعي لفترة لا تزيد على 60 يوما.