تضع شركة إيدو واللجنة المنبثقة عنها، المنظمة لمباراة مصر وبلجيكا الدولية الودية لكرة القدم، والمقررة في الـ 6:00 مساء الجمعة المقبل، على ستاد جابر الأحمد الدولي، لمساتها الأخيرة على الأمور التنظيمية للقاء.



وتحول مقر الشركة إلى خلية نحل لا تهدأ، وورشة عمل لا تتوقف عن العمل، وكذلك الأمر في ستاد جابر الأحمد الدولي، الذي شهد إجراء «بروفات» لدخول وخروج الجماهير، والعديد من الأمور التنظيمية الأخرى، إلى جانب اللعبات الترفيهية التي تم إعدادها للجماهير.



إلى ذلك، تقرر إقامة المؤتمر الصحافي للقاء، في قاعة المؤتمرات بستاد جابر الأحمد الدولي غدا في الـ 4:15 لمدرب المنتخب المصري البرتغالي روي فيتوريا بحضــور أحد اللاعبيـــن أيضـــا، وفــــــي الـ 5:45 بعد عصر الغد لمدرب المنتخب البلجيكي، الإسباني روبيرتو مارتينيز بحضور أحد اللاعبين.



كما سيقام مؤتمر صحافي للمدربين عقب انتهاء اللقاء مباشرة، بستاد جابر الأحمد الدولي، وتقرر أيضا أن يختتم المنتخب المصري تدريباته استعدادا للقاء في الساعة 5:00 مساء غد على ستاد جابر الأحمد الدولي، وكذلك المنتخب البلجيكي على الملعب ذاته في الساعة 6:30، بحضور وسائل الإعلام في التدريبين.



ويجري المنتخب المصري تدريبه الأخير على ستاد نادي الكويت في الساعة 5:00، فيما يجري المنتخب البلجيكي تدريبه الأول والأخير على ستاد عبدالله الخليفة بنادي اليرموك في الساعة 6:00 مساء، بعد وصول الوفد إلى البلاد مساء أمس.



وقرر مسؤولو المنتخبين حضور وسائل الإعلام قبل انطلاق تدريبي اليوم لمدة 15 دقيقة. من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة شركة إيدو - رئيس اللجنة المنظمة للقاء مؤيد الشهاب أنه سيتم تنظيم مباراة تليق بتاريخ الكويت الزاخر باستضافة العديد من الأحداث الرياضية القارية والعالمية.



وأضاف اننا نطمح إلى التميز في التنظيم، وليس تحقيق النجاح فقط، خصوصا أن المباراة تحظى بمتابعة المسؤولين في الكويت ويحرص وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري على الوقوف على آخر الاستعدادات، كما ستبثها العديد من القنوات الفضائية.



وأشار الشهاب إلى أنه تم الانتهاء من الاستعدادات لمغادرة المنتخب البلجيكي عقب اللقاء مباشرة إلى العاصمة القطرية الدوحة، للمشاركة في المونديال.