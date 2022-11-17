أعلنت باناسونيك للأعمال الكهربائية في الشرق الأوسط وأفريقيا، أحد فروع شركة باناسونيك الشرق الأوسط وأفريقيا للتسويق، عن توسيع شراكتها التجارية مع شركة عيسى حسين اليوسفي وأولاده، الموزع المحلي لمنتجات العلامة، لإطلاق منتجات جديدة في مجال تحسين جودة الهواء الداخلي في السوق الكويتية، والتي تضمن توفير بيئة صحية ومريحة للمنازل والأماكن العامة والشركات في جميع أنحاء الدولة.



ويستند توسيع الشراكة إلى علاقة استراتيجية قوية وطويلة الأمد جمعت الشركتين لأكثر من 60 عاما، والذي تم تأكيده رسميا خلال أحد اجتماعات تقدير شركاء الأعمال الذي استضافته باناسونيك، حيث كرمت العلامة شركة عيسى حسين اليوسفي وأولاده لتصدرها قائمة موزعي مراوح التهوية من علامة باناسونيك في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في 2021.



وتعليقا على هذا الموضوع، قال إيجي إيتو، المدير العام لشركة باناسونيك للأعمال الكهربائية في الشرق الأوسط وأفريقيا: «يسعدنا تأسيس حضور قوي وراسخ في الكويت، التي تعتبر إحدى أبرز الأسواق الرئيسية لعلامة باناسونيك، بفضل علاقتنا المستمرة لأكثر من 60 عاما مع شركائنا الأوفياء في شركة عيسى حسين اليوسفي وأولاده، والتي شهدت تركيز الشركتين على تقديم منتجات رائدة تلبي متطلبات العملاء المتنامية والمتغيرة.

ويسرنا اليوم توسيع شراكتنا مع شركة عيسى حسين اليوسفي وأولاده، تأكيدا على التزام باناسونيك بخدمة عملائها في السوق الكويتية، من خلال توفير مجموعتنا الواسعة من الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية مع أحدث الحلول الحياتية التي تقدمها باناسونيك للأعمال الكهربائية في الشرق الأوسط وأفريقيا».



وأضاف إيتو: «نسعى اليوم إلى توسيع استثماراتنا في حلول تحسين جودة الهواء الداخلي في الكويت، في إطار مهمتنا للارتقاء بحياة جميع العملاء وتحقيق التوازن والرفاه لهم، من خلال توفير الابتكارات التي تضمن تسهيل حياتهم وفق أعلى مستويات الصحة والأمان.

وتتمتع شركة عيسى حسين اليوسفي وأولاده بسمعة مرموقة في السوق الكويتية باعتبارها إحدى أبرز شركات التجارة والتجزئة محليا، لذا نسعى في باناسونيك لدعم مكانة الشركة الرائدة من خلال توفير مجموعة واسعة من المنتجات المزودة بأحدث التقنيات والحلول المبتكرة في القطاع».



وأكد وائل ديب، المدير العام لشركة عيسى حسين اليوسفي وأولاده، انطباعه الإيجابي حول توسيع الشراكة وثقته باستمرار العلاقات المثمرة مع علامة باناسونيك، حيث قال: «يسرنا توسيع شراكتنا المميزة مع باناسونيك، لتعزيز مكانتنا كإحدى أبرز الشركات التجارية في السوق الكويتية بالاستفادة من تاريخ باناسونيك الغني بالابتكارات التكنولوجية القيمة.

كما نستطيع اليوم الاعتماد على خبرة باناسونيك ومجموعتها الواسعة من المنتجات والحلول المتطورة في تعزيز خططنا للنمو ودفع جهودنا نحو تحسين جودة حياة عملائنا، والذي يعتبر أحد أهم أهداف شركة عيسى حسين اليوسفي وأولاده».

وحضر الفعالية شركاء ووكلاء آخرون لعلامة باناسونيك، حيث تضمنت ندوة خاصة استعرض خلالها ممثلو باناسونيك الرئيسيون أحدث حلول تحسين جودة الهواء الداخلي التي توفرها باناسونيك للأعمال الكهربائية في الشرق الأوسط وأفريقيا في السوق الكويتية.