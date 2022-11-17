ديوان الخدمة: الراغبون بالمشاركة في الخطة التدريبية يراجعون جهة العمل

وزير المالية ينضم إلى" الأولويات الحكومية "

مريم بندق



أكدت مصادر ثقة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، أنه بدأ العد التنازلي لنشر الميزانيات على موقع وزارة المالية والجريدة الرسمية «الكويت اليوم».



ولفتت المصادر إلى إنجاز معظم الإجراءات المطلوبة لإعلان اعتماد قوانين الميزانيات بشكل نهائي، حيث تتأهب الوزارات والهيئات لإعلان صرف كاش الإجازات بعد إصدار القرارات من وكلاء الوزارات ورؤساء الهيئات المستقلة، فضلا عن دوران عجلة استكمال قرارات تعيين الموظفين الذين أنجزوا متطلبات التعيين. من جانبه، اعتمد ديوان الخدمة المدنية تفاصيل الخطة التدريبية للموسم التدريبي 2022-2023 وأبلغها للجهات الحكومية، وأفاد الديوان بأنه على الراغبين في المشاركة مراجعة جهة عملهم لاستكمال إجراءات التسجيل وفقا للآلية المتبعة، وأنه يمكن تحميل النسخة الإلكترونية من الدليل.



هذا، وعلمت «الأنباء» أن وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد انضم رسميا إلى لجنة الأولويات الحكومية المشكلة أساسا من نائبي رئيس الوزراء وزيري شؤون مجلس الوزراء براك الشيتان والنفط د.بدر الملا، ووزير شؤون مجلس الأمة والإسكان عمار العجمي.



وقالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، إن انضمام الوزير الرشيد يسهم في سرعة حسم الأولويات التشريعية ذات الكلفة المالية على الدولة.

3 أيام ...عطلة السنة الميلادية الجديدة

علمت «الأنباء» أن عطلة السنة الميلادية الجديدة للوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية ستكون 3 أيام، باعتبار أن يوم الجمعة الموافق 30 ديسمبر عطلة رسمية والسبت 31 من الشهر ذاته يوم راحة فتصبح العطلة 3 أيام، على أن يستأنف الدوام الرسمي الإثنين 2 يناير.

وعلى الجهات ذات طبيعة العمل الخاصة تحديد عطلتها وفقا للمصلحة العامة وبمعرفة الجهات المختصة بشؤونها.

ديوان الخدمة: الراغبون بالمشاركة في الخطة التدريبية يراجعون جهة العمل

أوضح ديوان الخدمة المدنية، أن الاطلاع على تفاصيل الخطة التدريبية للموسم التدريبي 2022-2023 للجهات الحكومية وتحميل النسخة الالكترونية من الدليل .

وأفاد الديوان بأنه على الراغبين في المشاركة مراجعة جهة عملهم لاستكمال إجراءات التسجيل وفقا للآلية المتبعة.

وزير المالية ينضم إلى" الأولويات الحكومية "

علمت " الأنباء" أن وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبد الوهاب الرشيد ، انضم رسميا إلى لجنة الأولويات الحكومية، المشكّلة أساسا من نائبي رئيس الوزراء وزيري شؤون مجلس الوزراء براك الشيتان والنفط د. بدر الملا ، ووزير شؤون مجلس الأمة والاسكان عمار العجمي.

وقالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة ل " الأنباء" إن انضمام الوزير الرشيد يسهم في سرعة حسم الأولويات التشريعية ذات الكلفة المالية على الدولة.