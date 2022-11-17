قام نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل النواف يرافقه وكيل الحرس الفريق الركن م.هاشم الرفاعي بزيارة إلى «مركز العمليات والمنظومة الأمنية وإدارة الأزمات»، حيث كان في استقباله المعاون للعمليات والتدريب اللواء الركن فالح شجاع وكبار القادة.



واستمع نائب رئيس الحرس الوطني إلى إيجاز حول مركز العمليات ومهامه في الارتقاء بعمليات تأمين مواقع الحرس الوطني والمنشآت الحيوية التي يتولى الحرس حمايتها، ودور المركز في تعزيز جهود الحرس الوطني بإسناد أجهزة الدولة عبر الربط الآلي مع الوزارات والمؤسسات، لاسيما الموقعة على بروتوكولات تعاون مع الحرس.



وقام بجولة في أقسام المركز حيث تفقد أنظمة المراقبة ومركز التحكم الرئيسي الذي يربط جميع المعسكرات ومواقع المسؤولية.



وأكد على الدعم المستمر للحرس الوطني من القيادة السياسية ممثلة في صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظهما الله ورعاهما، وتوجيهات رئيس الحرس الوطني سمو الشيخ سالم العلي لتوفير كل الإمكانات لتحديث منظومة العمل في الحرس الوطني وتزويد الوحدات باحتياجاتها أولا بأول ومواكبة المستجدات في كل المجالات ليتسنى لرجال الحرس القيام بواجباتهم في خدمة الوطن بكفاءة واقتدار.