أسامة دياب



أشاد السفير البلجيكي لدى البلاد مارك ترنتسو بقوة ومتانة وتطور العلاقات البلجيكية ـ الكويتية وتميزها، قائلا: «لقد أقام بلدانا علاقات ممتازة منذ استقلال الكويت»، مستذكرا مشاركة بلجيكا في التحالف الدولي لتحرير الكويت من براثن الغزو، فضلا عن العلاقات المتميزة التي تجمع الأسرة الحاكمة في كلا البلدين الصديقين.



ولفت ترنتسو في مجمل كلمته التي ألقاها خلال الحفل الذي أقامته السفارة في مقر اقامته مساء امس الأول بمناسبة عيد الملك بحضور نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا المستشار محمد حياتي إلى تطور العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، واصفا اياها بالشراكة الجيدة، موضحا ان معدلات التبادل التجاري في تقدم مستمر منذ اندلاع جائحة «كورونا - 19 COVID»، معربا عن ثقته بأن الأمور ستتحسن في المستقبل القريب.



وأشار السفير إلى أن إجمالي حجم التبادل التجاري في النصف الأول من العام الحالي بلغ 281 مليون يورو، وهذه المعدلات من الممكن أن تكون أفضل في ظل الامكانيات المتاحة في البلدين الصديقين، مضيفا أنه علينا أن ننظر إلى ما هو أبعد من علاقتنا الثنائية ونلاحظ أننا نعيش في بيئة مضطربة تتسم بتجدد العنف والصراع في القارة الأوروبية وفي أماكن أخرى من العالم.



وتابع ترنتسو: «دول مثل بلداننا التي عانت من محنة الغزو لها دور تلعبه لتشجيع احترام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه والحل السلمي للنزاعات، وفي هذا الصدد، فإنني على ثقة من أن الكويت بقدرتها الرصينة والكبيرة على الاتصال بالدول الأخرى ودعم السلام والحوار، يمكنها أن تفعل الكثير».



واضاف السفير البلجيكي: «وعلى الصعيد الانساني لدينا أيضا الكثير من الأشياء المشتركة، فعلى سبيل المثال، تعد بلجيكا والكويت من كبار المانحين الذين يهتمون بمحنة المدنيين الفلسطينيين وغيرهم من الأبرياء الذين يواجهون بيئة صعبة، كما أن بلدي كان دائما متمسكا بالطبيعة المقدسة للحياة البشرية».



وزاد بالقول: «نتشارك أيضا شغفا مشتركا بكرة القدم، وأنا فخور جدا بأن أعلن الليلة أن فريقنا الوطني لكرة القدم موجود في الكويت لأداء مباراة ودية مع المنتخب المصري يوم الجمعة المقبل، متوجها بالشكر إلى الاتحاد الكويتي لكرة القدم على تنظيمه هذه المباراة، داعيا الحضور الا يفوتوا مشاهدة الشياطين الحمر».



وبالعودة إلى المناسبة أوضح السفير ترنتسو ان البلجيكيين يحيون الاحتفال بعيد الملك في 15 من نوفمبر منذ عام 1866 وهي مناسبة عزيزة على قلب كل بلجيكي.