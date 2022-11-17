استقبل وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت الأمير سلطان بن سعد، وذلك في ديوان عام وزارة الخارجية. حيث قدم التهنئة بمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية بالكويت، معربا عن صادق تمنياته بالتوفيق والنجاح في تولي مهام عمله وللعلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين المزيد من التطور والازدهار. كما التقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي مارغاريتيس شيناس بمناسبة زيارته والوفد المرافق إلى الكويت، حيث تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الوثيقة والتنسيق العالي القائم بين الكويت والاتحاد الأوروبي، لاسيما من خلال استكمال ملف إعفاء المواطنين الكويتيين من تأشيرة الشنغن. وجدد وزير الخارجية بهذه المناسبة تقدير حكومة الكويت لمساعي المفوضية الأوروبية نحو إدراج اسم الكويت ضمن قائمة الدول التي سيعفى رعاياها من تأشيرة الشنغن، مؤكدا أهمية الإسراع في اعتماد الإدراج وإدخاله حيز النفاذ الأمر الذي يعد مؤشرا قويا على متانة الصداقة الوطيدة والشراكة الاستراتيجية التي تربط الكويت بالاتحاد الأوروبي وخطوة مهمة للتقدم المثمر بين الجانبين في مختلف مجالات الحيوية والمهمة.



كما التقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله مع مبعوث حكومة جمهورية الصين الشعبية الخاص لقضية الشرق الأوسط تشاي جيون، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها والوفد المرافق إلى الكويت.



وتم خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة التاريخية التي تربط البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتنميتها في كل المجالات والتطلع المشترك نحو انعقاد القمة الخليجية - الصينية والقمة العربية - الصينية مطلع شهر ديسمبر المقبل في الرياض.



ومن جانبه، عبر مبعوث الحكومة الصينية عن اعتزاز بلاده بمسيرة الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين في جميع المجالات.



كما تسلم وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله رسالة خطية من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة قطر الشقيقة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني تتصل بعلاقات الأخوة المتينة التي تربط البلدين الشقيقين.



جاء ذلك خلال استقبال الشيخ سالم العبدالله لسفير دولة قطر الشقيقة لدى الكويت علي بن عبدالله آل محمود في ديوان عام الوزارة.



كذلك استقبل وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة الولايات المتحدة الأميركية لدى الكويت جيمس هولتسنايدر وذلك في ديوان عام وزارة الخارجية، حيث قدم التهنئة له بمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية، معربا عن صادق تمنياته بالتوفيق والنجاح في تولي مهام عمله.