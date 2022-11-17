أكد المدير المعين في جمعية العمرية التعاونية محمد العازمي، حرص وزارة الشؤون الجاد، من خلال تعيينه، على تسيير أعمال الجمعية بعد انقضاء المدة القانونية لمجلس الإدارة السابق، موضحا أن تعيينه لم يأت نتيجة رصد أي مخالفات أو تجاوزات مالية وإدارية من شأنها الإضرار بمركز الجمعية المالي، بل لتسيير أعمالها لحين إجراء الانتخابات واختيار مجلس إدارة جديد.

وقال العازمي إن «توجه الوزارة الرامي إلى التوسع في تعيين المراقبين الماليين والإداريين كمديرين لبعض التعاونيات آتى ثماره، حيث استطاع، وبجهود العاملين وخلال فترة وجيزة جدا، زيادة قيمة الوديعة لدى البنوك المحلية بواقع 1.250 مليون دينار».