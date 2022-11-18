أصاب منتخب المكسيك جماهيره بصدمة قبل مشاركته في نهائيات كأس العالم لكرة القدم بقطر، عقب خسارته أمام منتخب السويد 1-2 في المباراة الودية التي جرت بينهما أول من أمس الأربعاء.



وفي مدينة جيرونا الإسبانية، بادر منتخب السويد بالتسجيل عن طريق ماركوس روهدين في الدقيقة 55، غير أن ألكسيس فيغا منح التعادل للمكسيك في الدقيقة 60.



وعاد المنتخب السويدي للتقدم من جديد، عقب تسجيل لاعبه ماتياس سفانبيرغ الهدف الثاني في الدقيقة 84، ليعجز بعدها المنتخب اللاتيني عن إدراك التعادل.

ويلعب منتخب المكسيك، الذي يشارك في المونديال للمرة السابعة عشرة في تاريخه، ضمن المجموعة الثالثة في مرحلة المجموعات بكأس العالم، التي تضم أيضا منتخبات الأرجنتين والسعودية وپولندا.

في المقابل، يستعد منتخب السويد للمشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية (يورو 2024)، المقررة في ألمانيا، بعد إخفاقه في الصعود لنهائيات كأس العالم.