يعقوب العوضي



تقام اليوم 3 مباريات ضمن الجولة الرابعة من الدوري الممتاز لكرة اليد على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله بضاحية صباح السالم، فيلتقي القادسية بـ 6 نقاط مع برقان برصيد 4 نقاط في الـ 4.30، فيما يواجه القرين بلا رصيد مع كاظمة بنقطة واحدة في الـ 6.15 وفي المباراة الثالثة يلعب الكويت بـ 6 نقاط مع الفحيحيل بنقطة واحدة في الـ 8.00.



وضمن نفس الجولة تقام غدا مباراتان، فيلتقي اليرموك مع الصليبخات، ولكل منهما نقطتان في الـ 5.00 ويلعب السالمية بـ 4 نقاط مع العربي بنفس الرصيد في الـ 7.00



ويتطلع القادسية للوصول الى النقطة الثامنة، فيما يأمل برقان أن يستعيد توازنه وأن يقدم مستوى متميزا، ويقود الأصفر المدرب الصربي بوزو، فيما يقود برقان المدرب المخضرم سعيد حجازي.



إلى ذلك، تعرض حارس فريق اليد تحت 19 سنة بنادي الكويت مصطفى جديد لإصابة في الرقبة نقل على إثرها إلى المستشفى ليخضع للمزيد من الفحوصات.