عبدالعزيز جاسم



يخوض منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم غدا أولى مواجهاته الودية تحت قيادة المدرب البرتغالي روي بينتو، وذلك عندما يلتقي المنتخب اللبناني ضمن معسكره المقام حاليا في مدينة دبي الإماراتية استعدادا لـ «خليجي 25» الذي سيقام في البصرة خلال الفترة من 6 حتى 19 يناير المقبل. وستقام المباراة في الـ 6 مساء بتوقيت الكويت على ملعب شرطة دبي.



وإذا كانت هذه المواجهة هي الأولى للأزرق في معسكره فإنها ستعني الكثير للمدرب البرتغالي روي بينتو، وبلا شك سيكون لها تأثير كبير ليس من ناحية النتيجة بل من خلال تطبيق فكره خلال تلك الفترة البسيطة التي قضاها في التدريبات ومدى حاجته لمزيد من العمل سواء على الجانب الفردي او الجماعي قبل مواجهة الجزائر الودية الثانية والتي ستقام يوم 25 الجاري، وكذلك في حال إقامة مواجهة ودية ثالثة في نهاية الشهر.



وكان بينتو قد اختار 26 لاعبا للمعسكر وهم: ضاري العتيبي، بدر الصعنون، سليمان عبدالغفور، حمد القلاف، مشاري غنام، بدر جمال، راشد الدوسري، حسن حمدان، خالد شامان، خالد إبراهيم، سلطان العنزي، حمد حربي، عبدالعزيز وادي، عبدالله الفهد، بدر طارق، علي خلف، مهدي دشتي، فواز عايض، أحمد الظفيري، مبارك الفنيني، عيد الرشيدي، محمد باجية، شبيب الخالدي، عبدالعزيز مروي، إبراهيم كميل وفيصل زايد، فيما تم استبعاد كل من أحمد شبيب وبندر السلامة لإصابتهما بالرباط الصليبي، وكذلك محمد دحام الذي اعتذر لظروفه الخاصة.



الأولمبي يواجه فلسطين



يلتقي غدا منتخبنا الأولمبي مع المنتخب الفلسطيني وديا ضمن استعدادات منتخبنا الوطني لتصفيات أولمبياد باريس 2024، وسيلتقي المنتخبان مرة ثانية 22 الجاري، وكانت التدريبات انطلقت الثلاثاء الماضي تحت قيادة المدرب البرتغالي الجديد إيميليو بيكسي.