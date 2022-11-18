أحرز فرسان الكويت ذوي الإعاقة الذهنية 6 ميداليات (3ذهبيات و3 فضيات) خلال مشاركتهم في فعاليات المسابقة الوطنية للأولمبياد الخاص المصري في رياضة الفروسية. حيث فاز الفارس عبدالله العلي بذهبيتين وعبدالعزيز النصرالله بذهبية وفضية، ونواف القصار بفضيتين.



وأعربت رئيسة الوفد نائب رئيس نادي الطموح الرياضي لذوي الإعاقة الذهنية هدى الخالدي، عن سعادتها بهذا الفوز لأن هذه البطولة تعد الأولى «لأبنائنا من ذوي الاعاقة الذهنية».



وأشارت الى إعداد الفرسان من خلال معسكر في مصر لمدة 12 يوما مع المدير الفني للاولمبياد الخاص المصري لرياضة الفروسية العميد أحمد مصطفى ومدرب المنتخب الكويتي للإعاقات الذهنية محمد مضياف مع التدريب اليومي.



وأعربت الخالدي عن ارتياحها للنتائج المثمرة لمشاركة فرسان الأولمبياد الخاص الكويتي بالألعاب الوطنية للأولمبياد الخاص المصري، مشيرة الى ان الوفد الكويتي تألف من سبعة أشخاص، ثلاثة فرسان وثلاثة إداريين إضافة إلى المدرب.



من جانبه، أعرب العميد أحمد مصطفى مدرب فرسان الكويت، عن انبهاره بالنتائج التي حققها هؤلاء الأبطال بعد أيام من التدريب في معسكر فني.



وأشار إلى تطور أداء الفرسان بعد تدريبهم في الأكاديمية بالقاهرة، وكذلك التدريب فنيا وسيكولوجيا في مضمار البطولة.