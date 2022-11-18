نظم اتحاد الاسكواش حفل تكريم لوفد منتخبنا الوطني الحاصل على لقب وصيف آسيا في البطولة الـ 21 التي نظمت في كوريا الجنوبية مؤخرا، وحضر الحفل الذي أقيم بمقر الاتحاد بجنوب السرة مدير عام الهيئة العامة للرياضة بالتكليف محمود أبل وأمين السر المساعد في اللجنة الأولمبية علي المري ومدير الرياضة للجميع في الهيئة حامد الهزيم ونائب رئيس نادي اليرموك يونس إبراهيم ورئيس الاتحاد السابق حسين مقصيد ورئيس مجلس الإدارة وليد الصميعي ونائب الرئيس حامد العمران وأمين السر منصور العدواني وأمين الصندوق عمر العصيمي وجميع أعضاء مجلس الإدارة إلى جانب بعض منتسبي اللعبة من حكام ومدراء الأندية والعاملين باللجان واللاعبين.



وكان مجلس إدارة الاتحاد قد أقر في اجتماعه الأخير مكافآت مجزية للاعبين الـ 4 الحاصلين على الميدالية الفضية وهم عبدالله المزين وعلي الرامزي وعمار التميمي وفلاح فايز، كما تم تقديم شهادات تكريم لرئيس الوفد عضو مجلس الإدارة فايز المطيري والمدير الفني اشرف الكرارجي والمدرب أحمد السيد.



وخلال الحفل ألقى أمين السر الاتحاد منصور العدواني كلمة أكد خلالها ان تكاتف أسرة الاسكواش أدى إلى النتيجة الإيجابية والعودة إلى أرض الوطن وأعناق اللاعبين مطوقة بالميدالية الفضية، وشكر الهيئة العامة للرياضة على دورها الكبير في دعم منتخبات الاسكواش.



من جانب آخر، تنطلق غدا السبت البطولة الدولية وهي بطولة الكويت الثانية للمحترفين للاسكواش على ملاعب مركز الشيخ سالم الصباح الدولي بجنوب السرة بمشاركة لاعبين مصنفين عالميا من مصر وفرنسا وإنجلترا وهونغ كونغ، الى جانب 6 لاعبين محليين هم عبدالله المزين وعمار التميمي وعلي الرامزي وفلاح فايز ومحمد المسعود وعذبي خالد الجمعان، وستستمر البطولة لمده 5 أيام.