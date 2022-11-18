يحقق خريجو الجامعة الأمريكية في الكويت إنجازات عالمية مشهودة، حيث تنعكس التجربة الجامعية التي حظوا بها على حياتهم المهنية، فيتمكنون من تحقيق نجاحات كبيرة، وقد عمل خريجان من الجامعة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا،» وذلك ضمن فعاليات بطولة كأس العالم 2022 التي ستقام في قطر.



واختير الخريج جاسم الحربان لإخراج إحدى الأغاني الخاصة بكأس العالم وهي «ارحبو»، كما حصلت شركة فلاورد، التي شاركت في تأسيسها الخريجة طيبة الحميضي، على الترخيص الرسمي من «فيفا»، لتصبح بذلك أول شركة في تاريخ البطولة تحصل على هذا الترخيص بقطاع الورود.



من جهتها، قالت رئيسة مكتب شؤون الخريجين والتطوير الوظيفي بالجامعة عبير التنير، إن الجامعة تؤهل الخريجين ليحققوا إنجازات في جميع بقاع العالم، إذ إن نجاح الخريجين ليس محصورا في مجتمع واحد، الأمر الذي يعكس صورة إيجابية عن بلادنا أمام مختلف دول العالم.

بدوره، أعرب جاسم الحربان عن فخره باختياره في فيفا مع نخبة من المخرجين والفنانين العالميين، مبينا أنه يعمل بشغف في جميع المشاريع حتى يحقق المستوى المطلوب في الإنتاج، وقد منح هذه الفرصة التي ساعدته على استخدام سنوات من الخبرة العملية، كما ساعدته على اكتشاف نفسه بهذا المجال.

وعن إسهام الجامعة في إمداده بالمهارات اللازمة، بين الحربان أنه تخصص في إدارة الأعمال، وأن مجال الأفلام يتمحور حول الإدارة، وهو ما تعلمه في الجامعة وساعده في بناء مستقبله المهني، كما نصح الطلبة بضرورة التحلي بالشغف وحب ما يقومون به.