هادي العنزي



واصل الفريق الأول لكرة السلة بنادي الكويت انتصاراته في الدوري العام لكرة السلة بتفوقه على الجهراء 99-84 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأول، على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله ضمن منافسات الجولة الثالثة للبطولة، ليحقق الأبيض انتصاره الثالث تواليا (6 نقاط)، فيما تلقى الجهراء خسارته الأولى (5 نقاط).



وفي مواجهة ثانية، ضمن ذات المرحلة، تغلب كاظمة على القرين 91-60، ليرفع «البرتقالي» رصيده إلى 4 نقاط من مباراتين، فيما وصل القرين إلى النقطة الـ 3 من مباراتين أيضا، وفي مباراته ثالثة تغلب الصليبخات على الشباب 98-70.



جاءت مواجهة الكويت والجهراء، لمصلحة بطل العرب والخليج في أغلب فتراتها، فأنهى الكويت النصف الأول من المباراة متفوقا بفارق 13 نقطة، وضاعف من مجهوده في الربع الثالث ليتقدم 86-61، وفي الربع الأخير أتاح المدرب الألماني للكويت بيتر شومرز الفرصة لعدد من اللاعبين الشباب، فيما حاول المدرب اللبناني للجهراء أحمد الفران تقليص الفارق لينتهي الربع الرابع 23-13 للجهراء، لكن ذلك لم يكن كافيا لتقليص الفارق، ليخسر الجهراء أول مباراة له في الدوري.