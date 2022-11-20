أعلن مدير معهد التدريب الانشائي المهندس عبدالعزيز الرويح، عن انطلاق أسبوع السلامة المهنية بالتعاون مع معهد التمريض والادارة العامة للاطفاء وعيادة رويال سيتي، وذلك بمبنى المعهد جنوب الصباحية.



وأكد م. الرويح أهمية مثل هذه الأنشطة المشتركة بين مؤسسات المجتمع المدني، والتي تهدف إلى نشر الثقافة العامة للبرامج التي يقدمها المعهد لسوق العمل، موضحا أن مثل هذه الأنشطة الثقافية تهدف إلى تبادل الخبرات المهنية والوظيفية والعلمية بما يخدم العملية التدريبية والتي تنعكس بالإيجاب على التحصيل العلمي والمهاري لأبنائنا الطلبة من المتدربين بما يؤهلهم للالتحاق بسوق العمل.