المنافسة ستكون حماسية بين المنتخبات في مرحلة المجموعات وما بعدها



أسامة دياب



قدم القائم بالأعمال في السفارة الأميركية لدى البلاد جيمس هولتسنايدر التهاني لدولة قطر على استضافتها كأس العالم لكرة القدم 2022. وقال إنه لشرف عظيم لأي بلد أن يتم اختياره مضيفا لهذا العرس الكروي.



وتابع هولتسنايدر - في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» بمناسبة مشاركة بلاده في كأس العالم قطر 2022- نحن محظوظون لوجودنا هنا في الكويت لمشاهدة المباريات في الوقت الحالي لأن جارتنا الخليجية قطر هي الدولة المضيفة للمسابقة.



وأضاف: سأتابع مباريات كأس العالم وأتطلع إلى تشجيع فريق الولايات المتحدة الوطني لكرة القدم والذي استعد بشكل جيد للبطولة، وأتمنى له التوفيق وان يذهب بعيدا في البطولة الأكبر في مجال كرة القدم.



وتوقع أن تكون المنافسة حماسية بين مختلف المنتخبات المشاركة في مرحلة المجموعات وما بعدها، مشددا على أهمية دور الرياضة في التقريب بين الشعوب في إطار من الروح الرياضية واللعب النظيف.



وذكر هولتسنايدر أنه متحمس لمتابعة جميع مباريات كأس العالم والاستمتاع برؤية مشجعي كرة القدم الكويتيين يجتمعون للاحتفال بأفضل ما في كرة القدم والروح الرياضية على مستوى العالم.