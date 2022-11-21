يتواجه منتخبا هولندا والسنغال على ملعب الثمامة في الدوحة اليوم على وقع شكوك مشاركة مهاجم «البرتقالي» ممفيس ديباي وتأكيد غياب نظيره في «أسود التيرانغا» ساديو ماني للإصابة، ضمن الجولة الأولى من المجموعة الأولى لمنافسات مونديال قطر.

يطلق رجال مدرب السنغال أليو سيسيه حملتهم في قطر بصفة أبطال أفريقيا، وهو اللقب القاري الأول في تاريخ البلاد، في حين التحقوا بركب المنتخبات المتأهلة إلى النهائيات للمرة الثالثة في تاريخهم، حالمين بتكرار إنجاز 2002 عندما بلغوا ربع النهائي.

غير أنهم سيفتقدون في الملاعب القطرية ماني بسبب الإصابة، كما تحوم الشكوك حول مشاركة مدافع لايبزيغ الألماني عبدو ديالو بسبب مشاكل في ركبته.



وفي غياب ماني، سيحمل خاليدو كوليبالي شارة القيادة، غير أن مدافع تشلسي الانجليزي البالغ 31 عاما يعيش بداية موسم صعبة توزعت بين تعرضه للإصابات وتبديل المدرب.



هولندا مثقلة بالإصابات



ولا تبدو حالة المنتخب الهولندي، وصيف بطل العالم 3 مرات أعوام 1974 و1978 و2020، أفضل من نظيره السنغالي، اذ يستهل مشاركته الاولى منذ عام 2014 والحادية عشرة، بدوره بصفوف مثقلة بالإصابات.



ولكن بخلاف بطل أفريقيا تصل «الطواحين الهولندية» بحالة ذهنية جيدة، حيث لم يذق المنتخب طعم الخسارة في 15 مباراة وتحديدا منذ تعيين لويس فان خال، الصعب المراس والبالغ من العمر 71 عاما، العام الماضي مدربا للمرة الثالثة في مسيرته.

يعاني هداف المنتخب ديباي من مشكلة في أوتار ركبته منذ مشاركته مع المنتخب البرتقالي في سبتمبر، فيما أكد فان خال أن مهاجم برشلونة الإسباني لن يبدأ المباراة الافتتاحية لكأس العالم بينما يواصل تعافيه.

كما خسرت هولندا جهود لاعب إنتر الإيطالي دنزل دامفريس جراء تعرضه لإصابة في ركبته، خلال مشاركته مع ناديه أمام أتالانتا في الدوري الإيطالي قبل ثمانية أيام فقط من المواجهة المنتظرة أمام السنغال.



وانضم مارتين دي رون (أتالانتا الإيطالي) إلى قائمة المصابين، حيث يعاني من مشكلة عضلية، في حين يثير قلب الدفاع فيرجيل فان دايك (31 عاما) التساؤلات حول مستواه بعدما أظهر علامات ضعف غير معتادة مع ليفربول الإنجليزي.