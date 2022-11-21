مبابي سيواصل تألقه.. ونجم رونالدو سيخفت في هذه البطولة

قطر سبقت الزمن بتنظيم المونديال.. ونيمار سيحرز لقب الهداف



هادي العنزي



في كل بطولة وحدث مهم يكون للنجوم كلمة وبصمة، وعندما يتعلق الأمر بأكبر حدث عالمي «كأس العالم» فلابد أن نرصد آراءهم وتوقعاتهم.

«الأنباء» التقت أحد نجوم الكرة الكويتية، نجم الأزرق والنادي العربي السابق علي مقصيد واستطلعت آراءه وتوقعاته عن مونديال قطر:



توقعاتك من سيتأهل إلى الدور الثاني؟



٭ المجموعة الأولى: هولندا والإكوادور، المجموعة الثانية: إنجلترا وويلز، المجموعة الثالثة: المكسيك وهولندا، المجموعة الرابعة: فرنسا والدنمارك، المجموعة الخامسة: إسبانيا وألمانيا، المجموعة السادسة: بلجيكا وكرواتيا، المجموعة السابعة: البرازيل والكاميرون، المجموعة الثامنة: الأوروغواي وغانا.



منتخب تتوقع أن يكون مفاجأة البطولة في المستوى والنتائج؟



٭ المفاجآت واردة دائما في كأس العالم، وبلجيكا أعتقد سوف تفاجئ الجميع بالنتائج والأداء العالي، نظرا لتواجد عدد كبير من النجوم، بالإضافة إلى انسجامهم كمجموعة واحدة.



الأقرب لبلوغ المربع الذهبي؟



٭ المنتخبات الأربعة المؤهلة فنيا وبدنيا للذهاب بعيدا والوصول إلى الدور قبل النهائي هي: الأرجنتين، والبرازيل، وألمانيا، وفرنسا.



من تتوقع ان يتوج بطلا لمونديال 2022؟



٭ رغم أن إحساسي بأنهم سوف يخرجون مبكرا، إلا أنني أتمنى وأتوقع أن تكون البرازيل بطلة لكأس العالم.



منتخب تشجعه، وآخر تتمنى أن يظهر بمستوى مشرف؟



٭ دائما أشجع البرازيل، وقد ارتبطت مع منتخب «السامبا» منذ كأس العالم 1994 والنجوم بقيادة بيبيتو وروماريو.



من تتوقع ان يكون الحصان الأسود للمونديال؟



٭ أرشح المنتخب القطري للقيام بدور «الحصان الأسود»، ويساعده في ذلك تواجده على أرضه وبين جماهيره.



من سيكون نجم المونديال؟



٭ أتوقع أن يتوهج نجم منتخب فرنسا ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي كليان مبابي.



من برأيك سيكون أفضل لاعب واعد؟



٭ المهاجم البرازيلي جونيور فينيسيوس ستكون الفرصة كبيرة أمامه للتألق في البطولة.



جائزة أفضل حارس لمن ستذهب؟



٭ منتخبات ألمانيا دائما تمتاز بتواجد حراس مرمى على مستوى عال، وأعتقد أن مانويل نوير سيكون الأفضل في هذه النسخة لكأس العالم.



من سيحرز لقب الهداف؟



٭ المهاجم البرازيلي نيمار، لمهارته، ولتواجد عدد كبير من النجوم حوله بالفريق.



هل تعتقد أن النجمين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي سيظهران بمستوى مميز؟



٭ أعتقد أن نجم كريستيانو رونالدو سيخفت في هذه البطولة، لعدم مشاركته كثيرا في الموسم الحالي، فيما سيكون ليونيل ميسي أقل تألقا عنه في البطولات السابقة، وإن كنت أتمنى أن يظهرا أفضل ما لديهم.



لاعب أومنتخب افتقدته البطولة؟



٭ أفتقد تواجد الأزرق في البطولة العالمية الأكثر متابعة في العالم، ولا أفتقد لاعبا بعينه لتواجد ميسي ورونالدو.



المنتخبات العربية (قطر - السعودية - تونس - المغرب) ما توقعاتك لها في البطولة، ومن تتوقع ان يتأهل للدور الثاني؟



٭ حظوظ المنتخبات العربية صعبة في التأهل للدور الثاني، وإن كانت الفرصة الأفضل لقطر، ومن يتأهل منهم لن يذهب بعيدا، ولكن سوف تقدم المنتخبات العربية مستويات جيدة، وحضورا مشرفا في المونديال.



كيف تنظر إلى تنظيم قطر لنسخة مونديال 2022؟



٭ قطر سبقت الزمن في تنظيم المونديال، عملت بجد وأنجزت كل التزاماتها، وسوف تبهر العالم في هذه النسخة من كأس العالم، وكل المعطيات تؤكد أن المونديال سيكون الأفضل على الإطلاق.