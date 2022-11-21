أكد مدرب هولندا لويس فان غال، أن بطولة مونديال قطر قد تكون البطولة الأخيرة له مع المنتخب، مشيرا إلى أن إسبانيا من المنتخبات المرشحة للفوز باللقب رفقة مدربه لويس إنريكي صاحب القدرات العالية.



وقال فان غال إن فريقه يخوض البطولة في المجموعة الأولى التي تضم منتخبات جيدة منها المنتخب القطري الذي يعد من أفضل المنتخبات التي استعدت لخوض البطولة، كما أن السنغال يعد من أفضل المنتخبات في البطولة ولديه حظوظ جيدة في التقدم فيها، بالإضافة إلى منتخب الإكوادور الذي يعد من المنتخبات الجيدة والتي عمل طويلا من أجل أخذ فكرة كافية عنه.

واضاف «ماني لاعب رائع، ويمكنه فتح المباراة، وأقول ان السنغال ستفتقده حقا.. لكننا أيضا نفتقد للهداف ممفيس ديباي»، وأكد «لدينا فرصة كبيرة لأن نكون بطلا لكأس العالم.. هناك القليل من المدربين الذين يجرأون على التحدث بهذه الطريقة، لكني أقول هذا».



وأكد فان غال أن المنتخب السنغالي سيفتقد خدمات ماني في البطولة، مشيرا إلى «الطواحين» قادرة على تحقيق اللقب العالمي.



وأضاف أنه تولي القيادة الفنية للمنتخب الهولندي والجميع يعلم الوضع الذي كان عليه المنتخب، وقبل أن يخوض التحدي مجددا، مشيرا إلى أن البطولة تضم العديد من المنتخبات القوية التي تشارك في كأس العالم، وهناك منتخبات تملك لاعبين على مستوى عال، ولديها مواهب أكثر من هولندا.



وأوضح «عندما يؤمن اللاعبون بقدراتهم ومواهبهم واستغلال كل الفرص يمكننا أن نصبح أبطالا للعالم»، مبديا ثقته في العناصر الحالية في المنتخب ووصفها بأنها من أفضل العناصر في المنتخبات ولديها فرصة التتويج باللقب.



وأضاف «تعاملت مع الكثير من قادة المنتخب، لكن فيرجيل فان دايك قائد رائع، ويلعب دوره بشكل جيد، والجميع يلتزم بالتعليمات».