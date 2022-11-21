دلال العياف



الإمارات العربية المتحدة لها منا كل الحب وكل التقدير، ونبارك لها في عيدها عيد الاتحاد، ونتمنى لها ان يتم الله عليها نعمة الأمن والأمان، بمناسبة اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة الـ 51.



سندباد الأغنية الخليجية كما اعتدنا عليه لابد من وضع بصمته الفنية في كل مناسبة سواء وطنية رياضية أو تخص المجتمع.



في هذا الصدد، أعلن الفنان الإماراتي حسين الجسمي «جبل الأغنية العربية» موعد حفلته الغنائية المقبلة ضمن جولته الغنائية لعام 2022، انها ستكون في درة العواصم أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وحدد موقع الحفل في قصر الحصن الخميس المقبل، وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ 51 لاتحاد دولة الإمارات، حيث قال عبر حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي: «محطتنا القادمة في قلبي وروحي ومحبوبتي الإمارات نحتفل لها معكم باليوم الوطني الـ 51 نغني معا فخرا وابتهاجا باتحادنا الغالي في قصر الحصن بعاصمتنا أبوظبي يوم أبوظبي 1 ديسمبر».



ويأتي حفل الجسمي في مسرح قصر الحصن، ضمن احتفالات إمارة أبوظبي بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة الـ 51 من تنظيم دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي.



أدام الله الأمن والأمان على الإمارات الحبيبة والخليج والوطن العربي بأكمله.