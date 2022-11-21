القاهرة - محمد صلاح



حرصت الفنانة يسرا على نشرت صورة مصحوبة بكلمة «الغاليين» أثارت جدلا على «السوشيال ميديا» عن الهدف من رسالتها وإلى من توجهها، حيث نشرت صورة تجمعها مع ليلى علوي وإلهام شاهين وإيناس الدغيدي وريهام حجاج ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 44 المقام حاليا في دار الأوبرا المصرية.



وتنتظر الفنانة يسرا طرح حلقات المسلسل الجديد «روز وليلى» الذي يعرض على إحدى المنصات وتلعب بطولته، وكانت انتهت من تصويره قبل وفاة الفنان الراحل هشام سليم مع نخبة من نجوم ونجمات الدراما منهم نيللي كريم.



وتشارك في فيلم «ليلة العيد» الذي يدور حول تمرد السيدات مع الفنانة سميحة أيوب ونجلاء بدر وسيد رجب.