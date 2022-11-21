القاهرة - محمد صلاح



أعربت الفنانة جوري بكر عن سعادتها بالإشادة التي تلقتها عن دورها في فيلم «تحت تهديد السلاح» الذي عرض مؤخرا، رغم ان مساحة الدور كانت صغيرة وتخوفت ألا يشعر بها الجمهور، إلا أنها وجدت الجميع يهنئها على إجادة تجسيد دورها، خاصة أن الشخصية كانت السبب في تغير مجرى أحداث الفيلم الدرامية بالكامل وجعلها أكثر وضوحا.



والفيلم بطولة: حسن الرداد، شيرين رضا وعمرو عبدالجليل وبيومي فؤاد، تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج محمد عبدالرحمن حماقي.



وكانت جوري قد شاركت في مسلسل «رانيا وسكينة» مع مي عمر وروبي، ومسلسل «قواعد الطلاق الـ 45»، ومسلسل «البرنس» مع محمد رمضان، مسلسل «لؤلؤ»، بطولة: مي عمر، أحمد زاهر، إدوارد، نجلاء بدر، نرمين الفقي، ومسلسل «موسى»، ورفضت نقل إقامتها ونشاطها الفني بشكل نهائي إلى القاهرة إلا بعد الوصول لمرحلة البطولة الأولى.



إلى ذلك، احتفلت جوري بكر بخطوبتها مؤخرا على رجل أعمال من خارج الوسط الفني، ومشغولة حاليا بتأثيث عش الزوجية تمهيدا للزفاف.