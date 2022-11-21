بيروت - بولين فاضل



بعد غياب عن الساحة الفنية، يعود الفنان جاد نخلة بأغنية مصورة جديدة بعنوان «شكرا سلف» والتي تتميز بإيقاع هادئ يأخذ المستمع إلى عالم مليء بالرومانسية والشجن، وهي من كلمات أحمد ماضي، ألحان بلال الزين، توزيع جمال ياسين، ماسترينغ زين داوود.



والأغنية تتكلم عن العلاقات العاطفية التي تشوبها العديد من الأخطاء والمشاكل ويسيطر عليها الكذب والخيانة، كما أنها تحمل رسالة مفادها أن الوفاء والصدق والتفاهم والتوافق الروحي والعقلي هي أهم مقومات العلاقة الناجحة بين الشريكين.



وقال جاد نخلة في تصريحات صحافية: سعيد جدا أن أعود بعد غياب بهذه الأغنية التي أعتبرها بداية فنية جديدة لي، وبصدد التحضير لعدد من الإصدارات الفنية التي سأطرحها خلال الأشهر المقبلة والتي أتمنى أن تنال أصداء جميلة لدى الجمهور.