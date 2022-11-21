بيروت ـ بولين فاضل



احتاج مشروع «توكو تاكا» الخاص بمونديال قطر الى خمس سنوات من التحضير قبل أن يبصر النور. وتقول النجمة ميريام فارس، إنها نفذت أغنيتين قبل أن يقع خيارها على «توكو تاكا» وتضع بنفسها اللحن الشرقي فيما تولت شقيقتها كتابة الكلام، وكان إصرار من قبلهما على تضمين الكلام عبارة «السلام عليكم» وعبارة «يلا سوا» كدعوة إلى الوحدة والسلام.



وبحسب ميريام، فإن هذه الأغنية هي الأولى من نوعها في الصناعة الموسيقية لكونها تنطوي على ثلاث لغات هي العربية والإنجليزية واللاتينية وأيضا على أنواع مختلفة من الموسيقى، وقد أصرت ميريام على تضمين رقصتها في الكليب، والتي حملت تصميمها وتوقيعها الطابع اللبناني والعراقي والمصري والخليجي.