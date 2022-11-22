يشارك الزميل رضا السناري اليوم الثلاثاء في معرض الكويت الدولي للكتاب الذي يقام في أرض المعارض بكتابه «هكذا تعبر الكويت إلى المستقبل». ومن المقرر أن يقيم الزميل السناري حفل توقيعه على كتابه من الساعة الثامنة إلى التاسعة مساء في جناح ذات السلاسل رقم ٥١، ويتضمن الكتاب لقاءات نوعية مع 20 شخصية متنوعة من رجالات أعمال ووزراء سابقين ونواب وشخصيات حكومية، والذين وحدوا الأفكار واللغة في تقديم حلول طويلة الأجل لمواجهة التحديات التي تواجه الكويت اقتصاديا. فيما شمل الكتاب استبيانا غنيا بأرقام تحليلية محددة تلقي الضوء على المعطلات والمعالجات.