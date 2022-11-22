استعرض قوارب الإنقاذ والآليات المستخدمة في تفعيل خطة الأمطار والتعامل مع تجمعات المياه وإنقاذ العالقين



قام نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل النواف بجولة في معسكر التحرير، وكان في استقباله وكيل الحرس الفريق الركن م.هاشم الرفاعي والمعاون للإسناد الإداري العميد م.عصام نايف وكبار القادة.



واطلع النواف على الآليات الحديثة التي دخلت الخدمة والتي تسعى من خلالها القيادة إلى تطوير الوحدات بأحدث المعدات لتسهيل الأعمال المناطة بوحدات المعاون للإسناد الإداري في تقديم الدعم والإسناد لكل القطاعات الحيوية في وقت الأزمات والطوارئ، مما يدعم سعي الحرس الوطني إلى تطوير قدراته ليكون جهاز الإسناد الأول لجهات الدولة.



واستعرض خلال الجولة قوارب الإنقاذ والآليات والمعدات المستخدمة في تفعيل خطة الأمطار للتعامل مع تجمعات المياه وإنقاذ العالقين وتسهيل حركة الطرق، وتفقد الآليات التي تم تصميمها خصيصا للحرس الوطني للمساعدة في تقديم الدعم والإسناد لأجهزة الدولة كسيارات الإطفاء الحديثة، كما تفقد مستشفى الحرس الوطني الميداني، الذي تم تنفيذه انطلاقا من أهمية الاستعداد والتحضير لأي طارئ، وتقديم الدعم والإسناد لوزارة الصحة.



وفي نهاية الجولة اطلع على قاعة التحرير واستمع إلى إيجاز عن معسكر التحرير والوحدات العاملة فيه، كما قام بالتوقيع على سجل الشرف، مؤكدا ضرورة تزويد الوحدات باحتياجاتها، ومواكبة المستجدات ليواصل رجال الحرس الوطني القيام بدورهم الحيوي في الدفاع عن وطنهم ودعم وإسناد جميع جهات الدولة بكل كفاءة واقتدار في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وتوجيهات رئيس الحرس الوطني سمو الشيخ سالم العلي.