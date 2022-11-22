نفذت القوة الجوية الكويتية وفرقة «السهام الحمراء» التابعة للقوة الجوية الملكية البريطانية عرضا جويا في سماء الكويت أمس الاثنين على شارع الخليج العربي.



وقد رسمت نفاثات «السهام الحمراء» لوحات «أكروباتية» جميلة وبدقة عالية أدخلت البهجة والسرور بين الجماهير الغفيرة الحاضرة التي احتشدت على امتداد الواجهة البحرية.



وشارك الفريق بست نفاثات من طراز (هوك)، ويعتبر هذا العرض الجوي السنوي مناسبة لتعزيز العلاقات الكويتية ـ البريطانية المتميزة على مختلف الصعد.



وفي هذا الإطار، أعربت وكيل وزارة الدفاع المساعد للتجهيز الخارجي الشيخة د.شمايل أحمد خالد الصباح عن السعادة بمشاركة فريق طائرات (السهام الحمراء) في تقديم العرض الجوي على شارع الخليج العربي.



وقالت الشيخة د.شمايل الصباح في تصريح لـ «كونا» و«تلفزيون الكويت» خلال مشاركتها في حفل استقبال أقامته السفارة البريطانية بمناسبة زيارة فريق طائرات «السهام الحمراء»: «هذه ليست المرة الأولى التي يقيم فيها فريق طائرات السهام الحمراء عرضا جويا بدولة الكويت».



وذكرت ان علاقة دولة الكويت بالمملكة المتحدة ممتدة منذ القدم، مؤكدة حرصها على المحافظة على هذه العلاقة ومشاركة المملكة المتحدة في جميع المناسبات خاصة العسكري منها.



وقالت: «سعداء بهذه المشاركة لكي يرى الشعب الكويتي عرضا جديدا يتعلمون منه ونتطلع لتعاون أكبر بين البلدين في جميع المجالات».



بدوره، قال مدير عمليات سلاح الجو الكويتي العميد الركن طيار فهد الدوسري لـ «كونا» إن هذا العرض الجوي يأتي ضمن مجالات التعاون بين القوتين الجويتين الكويتية والملكية البريطانية، مبينا أن فريق السهام الحمراء البريطاني أحد أعرق الفرق الاستعراضية للطائرات في العالم. وأضاف الدوسري أن مثل هذه الفعاليات تسهم في نقل وتبادل الخبرات بين الجانبين الكويتي والبريطاني، مشيرا الى أن العرض الجوي حاز تفاعل وإعجاب الجمهور المحتشد لمتابعة العرض والاستمتاع به خصوصا أن القوة الجوية الكويتية شاركت فيه بطائرات (f18) واليوروفايتر.



من جانبها، قالت سفيرة المملكة المتحدة لدى البلاد بليندا لويس في تصريح لـ «كونا»: «استمتعنا اليوم في نادي ضباط الجيش الكويتي بالعرض الجوي للقوات الجوية الملكية البريطانية بالتعاون مع الجيش الكويتي، كما شاهدنا الجماهير وهي تستمتع بهذا العرض المبدع».



وكانت لويس لفتت، خلال حفل الاستقبال الذي أقامته السفارة البريطانية، إلى لقاء فريق طائرات «السهام الحمراء» بمشاركة الخطوط الجوية الكويتية بطلبة المدارس لتحفيزهم بشأن الدراسة الاكاديمية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.



وأشارت إلى أن اللقاء الديبلوماسي بين الجانبين بمناسبة حضور فريق طائرات «السهام الحمراء» يعد فرصة مناسبة لمناقشة العلاقات المتميزة البريطانية-الكويتية وعمل القوات الجوية المشتركة.



وقالت ان علاقة بريطانيا بدولة الكويت في مجال الدفاع تمتد لقرون ومستمرة، وهناك تعاون كبير على مستوى التمارين المشتركة في كافة الجوانب العسكرية والقوات البرية بشكل خاص، معربة عن التطلع إلى تنمية واستمرار هذه العلاقة الدفاعية المتميزة.



من ناحيته، أعرب سكرتير أول الدفاع والأمن بسفارة المملكة المتحدة لدى البلاد بيتر بومان في تصريح لـ «كونا» عن الاعتزاز بمشاركة فريق طائرات «السهام الحمراء» بتقديم عرض جوي في سماء الكويت، معبرا عن الترحيب بمشاركة الشعب الكويتي.



من ناحيته، أشار رئيس فريق طائرات «السهام الحمراء» توم بولد إلى تقديم الفريق عرضا «استثنائيا ومميزا جدا» مع تحليق الطائرات بارتفاع أعلى من 100 قدم عن الأرض ومسافة 100 قدم بين الطائرات.



وأوضح بولد انه تشرف بتقديم عرض جوي بدولة الكويت في عام 2017، مضيفا انه «متشوق جدا» لتقديم العرض اليوم (أمس) للاستمتاع بمشاهدة المدينة من الأعلى.



يذكر أن هذه الفعالية ليست الأولى التي يقوم بها فريق طائرات السهام الحمراء في دولة الكويت، إذ تعبر الفعالية عن متانة العلاقات الثنائية الممتدة والمتجذرة بين البلدين الصديقين، فضلا عن التعاون الكبير بينهما على مستوى التمارين المشتركة في كافة الجوانب العسكرية.