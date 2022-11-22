دارين العلي



رجحت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة أن يكون عنصر الأقدمية أساسا في آلية صرف بدل الإجازات للموظفين الذين تنطبق عليهم شروط الصرف.



وبينت المصادر أن ذلك ضمن عدة خيارات يبحثها مسؤولو الوزارة بشأن آلية صرف بدل الإجازة حيث يعتبر عنصر الاقدمية، اعتبارا من تاريخ التعيين، من الخيارات التي تساهم في عدالة الصرف. وقالت المصادر إن مسؤولي القطاع المالي في وزارة الكهرباء والماء تلقوا تطمينات من مسؤولي وزارة المالية بأن الأخيرة ستكون على استعداد لصرف أي بنود تعزيزات مالية تطلبها «الكهرباء» في حال عدم كفاية المبالغ المخصصة للصرف تغطية أعداد الموظفين الذين تنطبق عليهم شروط بيع الإجازات.