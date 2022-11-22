دارين العلي



أكدت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة لـ«الأنباء» ان الوزيرة د.أماني بوقماز تتجه لإشغال المناصب القيادية الشاغرة في الوزارة بالتكليف خلال الفترة المقبلة، وذلك كفترة تقييم للأداء والإنجاز لكل في منصبه، ويتم بناء عليها التقدم الى مجلس الخدمة المدنية لإجراء الاختبارات والمقابلات الخاصة بالوظائف القيادية.



ورجحت المصادر ان بوقماز لم ترفع اي اسم لشغل مناصب الوكيل والوكلاء المساعدين الشاغرة حتى الآن الى مجلس الوزراء في ظل قرارات التكليف التي تصدرها حاليا في المناصب القيادية والإشرافية.



وكانت بوقماز قد أصدرت أمس قرارا بتكليف الوكيل المساعد لشبكات النقل الكهربائية م.مطلق العتيبي للقيام بأعمال وكيل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.



كما أصدرت قرارا بتكليف مدير إدارة صيانة أجهزة التحكم فاطمة جوهر حياة القيام بأعمال الوكيل المساعد لقطاع المراقبة والتحكم.



ويذكر ان عددا كبيرا من المناصب القيادية لوكلاء مساعدين شاغرة حاليا بعد انتهاء مدة الوكلاء العاملين فيها منذ وقت وكذلك الوظائف الإشرافية الخاصة بمديري الإدارات.