لجنة برئاسة الشيتان وعضوية النائب العام ووكيل «الداخلية» تجتمع الخميس لإعداد الأسماء المشمولة بالعفو عن الجرائم التي وقعت خلال الفترة من 16 نوفمبر 2011 حتى 31 ديسمبر 2021

مجلس الوزراء: تعيين عبدالوهاب الهارون وفاطمة البدر وهناء رزوقي وميرزا حسن أعضاء يمثلون القطاع الخاص في بنك الكويت المركزي

زيادة مخصصات الطلبة المبتعثين بالخارج بنسبة 50% اعتباراً من أبريل 2023

مريم بندق



أصدر صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، أمس مرسوما تحت رقم ٢٠١٨ لسنة ٢٠٢٢ بشأن عفو خاص من تنفيذ مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على عدد من المواطنين الكويتيين، بعد ساعات محدودة من موافقة مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بالعفو الخاص.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان انه بناء على أمر صاحب السمو الأمير واستكمالا لملف العفو عن أبنائه المواطنين الكويتيين، وإعمالا لأحكام المادة 75 من الدستور، فقد نصت المادة الأولى من المرسوم على أن «يعفى عفوا خاصا من تنفيذ مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على المواطنين الكويتيين عن 5 جرائم وقعت خلال الفترة من تاريخ 16/11/2011 ولغاية تاريخ 31/12/2021».

وذكر أن المادة الثانية من هذا المرسوم نصت على أنه: «تشرف لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وعضوية كل من النائب العام ووكيل وزارة الداخلية، على تطبيق المادة الأولى من هذا المرسوم وتعد كشوف المحكومين الذين تنطبق عليهم أحكام هذه المادة ويفرج عنهم فورا».

وأضاف الوزير أن هذه اللجنة ستجتمع يوم الخميس المقبل لمباشرة أعمالها.

وجاء في بيان مركز التواصل الحكومي ان مجلس الوزراء وافق في جلسته المنعقدة أمس برئاسة رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح على مشروع مرسوم بالعفو الخاص، وذلك استكمالا للرغبة السامية والمبادرة الأميرية من صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد بشأن ملف العفو عن أبنائه المواطنين وإعمالا لأحكام المادة 75 من الدستور.

وأضاف البيان أن مشروع مرسوم العفو الخاص سيكون عن جرائم محددة طبقا للاشتراطات المنصوص عليها في مواد الدستور، على أن يتم رفعه إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد.

هذا، واعتمد المجلس مشروع مرسوم بتعيين 4 أعضاء يمثلون القطاع الخاص في مجلس إدارة بنك الكويت المركزي، وهم: عبدالوهاب الهارون، وفاطمة البدر، وهناء رزوقي، ود.ميرزا حسن.

وقرر المجلس زيادة مخصصات الطلبة المبتعثين للدراسة في الخارج بنسبة 50% اعتبارا من الأول من أبريل 2023.

من جانبه، حسم وزير شؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي تكويت الوظائف، قائلا: سائرون بتكويت الوظائف بسياسة الإحلال والتعيين، رغبة في تطوير الوطن وترسيخا لحق أبنائه في تقلد الوظائف العامة، والإجابة المتداولة مرتبطة بسؤال برلماني عن وضع قائم قبل تقلدي الوزارة، حيث ان وجود المستشارين غير الكويتيين بناء على عقود توظيف أبرمت في ظل حكومات سابقة.

وكشفت مصادر عن أن المجلس يعتمد برنامج عمل الحكومة بصفة نهائية ويحيله إلى مجلس الأمة قبل الجلسة البرلمانية المقررة 29 الجاري.



رئيس الوزراء العراقي يصل الكويت غداً

محمد شياع السوداني

يصل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى الكويت غدا الأربعاء في زيارة رسمية، وسيلتقي خلال زيارته سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، ويعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.





تعيين 4 أعضاء في مجلس إدارة البنك المركزي



اعتمد مجلس الوزراء مشروع مرسوم بتعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الكويت المركزي ورفعه لصاحب السمو الأمير، وهم:



1- عبدالوهاب راشد الهارون.



2- فاطمة محمد البدر.



3- هناء عبدالرزاق رزوقي.



4- د.ميرزا حسين حسن.



الراحل السنعوسي علامة فارقة بسماء الإعلام الكويتي



أبّن مجلس الوزراء وزير الإعلام الأسبق الراحل محمد ناصر السنعوسي الذي انتقل إلى جوار ربه يوم الثلاثاء الماضي، مستذكرا بالتقدير والفخر مسيرته الإعلامية والثقافية والفنية الحافلة وإسهاماته المتميزة في مجالات الثقافة والفنون والآداب والتي كان أحد أبرز روادها في الكويت والمنطقة وأصبح علامة فارقة بسماء الإعلام الكويتي وسيرة عطرة من حياة الراحل، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.



الشيتان: لجنة العفو الخاص ستجتمع الخميس المقبل لمباشرة أعمالها



قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان انه بناء على أمر صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد واستكمالا لملف العفو عن أبنائه المواطنين وإعمالا لأحكام المادة (75) من الدستور فقد أصدر سموه مرسوما (رقم 2018 لسنة 2022) بشأن عفو خاص من تنفيذ مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على عدد من المواطنين الكويتيين.



وأشار الوزير الشيتان في تصريح عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء إلى ان المادة الأولى من هذا المرسوم نصت على «يعفى عفوا خاصا من تنفيذ مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على المواطنين الكويتيين عن الجرائم التي وقعت خلال الفترة من تاريخ 16/11/2011 ولغاية تاريخ 31/12/2021».



وأضاف أن «هذه الجرائم هي التالي:



1- الجريمة المنصوص عليها في المادة 4 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 والجرائم المرتبطة بها.



2- الجريمة المنصوص عليها في المادة 15 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 والجرائم المرتبطة بها.



3- الجريمة المنصوص عليها في المادة 25 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 والجرائم المرتبطة بها.



4- الجريمة المنصوص عليها في المادة 147 من القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والجرائم المرتبطة بها.



5- الجريمة المنصوص عليها في الفقرة «أ» من المادة 70 من القانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات».



وذكر أن المادة الثانية من هذا المرسوم نصت على أن «تشرف لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وعضوية كل من النائب العام ووكيل وزارة الداخلية على تطبيق المادة الأولى من هذا المرسوم وتعد كشوف المحكومين الذين تنطبق عليهم أحكام هذه المادة ويفرج عنهم فورا». وأضاف الوزير أن هذه اللجنة ستجتمع يوم الخميس المقبل لمباشرة أعمالها.



سفيرنا لدى الولايات المتحدة: نشكر اللفتة الأبوية الكريمة بزيادة مخصصات الطلبة المبتعثين



واشنطن ـ كونا: أعرب سفيرنا لدى الولايات المتحدة الأميركية جاسم البديوي عن شكره للفتة الأبوية الكريمة من رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح بتوجيهه بزيادة مخصصات الطلبة المبتعثين للدراسة في الخارج بنسبة 50% اعتبارا من أبريل 2023.



وذكر السفير البديوي، في تصريح لـ «كونا»، أن توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء «إنما تعكس ما توليه القيادة السياسية الموقرة بالكويت من أهمية كبيرة لدعم قطاع الشباب في الكويت ومساندته».



وأوضح أن هذه التوجيهات تؤكد كذلك على «ما يوليه سمو رئيس مجلس الوزراء من أهمية لهذا الموضوع وتقدير سموه وتلمسه لحاجة الطلبة المبتعثين بالخارج لهذه الزيادة نظرا للارتفاع الملموس بالأسعار وغلاء المعيشة في دول العالم كافة».



وأضاف ان هذه المبادرة الأبوية الكريمة من قبل سمو رئيس مجلس الوزراء تأتي قبيل انعقاد المؤتمر السنوي الـ 38 للاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الولايات المتحدة الأميركية «وهو الأمر الذي سيوفر فرصا مواتية من أجل أن يتقدم جميع أبنائنا الطلبة والطالبات في الولايات المتحدة بالشكر لسموه على هذه اللفتة الكريمة وذلك خلال هذا المؤتمر الذي يعتبر التجمع السنوي الرئيسي للطلبة في الولايات المتحدة».



وقدم السفير البديوي باسمه وباسم الملحقيات الثقافية في كل من واشنطن ولوس أنجيليس وباسم جميع الطلبة والطالبات الدراسين في الولايات المتحدة الأميركية بأسمى آيات التقدير لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح على تفهمه وإقراره زيادة 50% على مخصصات المبتعثين للدراسة في الخارج.

مصادر خاصة لـ «الأنباء»: حسم مجلس الوزراء الملفات العالقة في برنامج عمل الحكومة.. خطوة جوهرية مفصلية مقدرة تحسب لرئيس الوزراء وكل الأمل في زيادة رواتب وتحسين الأوضاع المعيشية لـ 6 فئات تم التطرق لها مرات عدة

نأمل البت في «تنفيذية» التركيبة السكانية والمضي قدماً في إجراء الانتخابات وفق البطاقة المدنية مع تعديل النظام الانتخابي وإعادة توزيع الناخبين تحقيقاً للتوازن وإنشاء هيئة مستقلة للانتخابات.. والأمل الأكبر: «العفو» ومراجعة «الجناسي»

أعربت مصادر خاصة في تصريحات لـ «الأنباء» عن كل الأمل في أن يتضمن برنامج عمل الحكومة مشروعات قوانين تحسم الملفات العالقة لسنوات والتي تسبب الشد والجذب بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.



وأكدت أن حسم مجلس الوزراء الملفات العالقة خطوة جوهرية مفصلية مقدرة تحسب لرئيس الوزراء وكل الأمل في زيادة رواتب وتحسين الأوضاع المعيشية لـ 6 فئات تم التطرق لها عدة مرات.



وقالت إن حسم ملفات التركيبة السكانية وتقديم الحكومة اللائحة التنفيذية لقانون التركيبة السكانية سيكون خطوة مهمة من الخطوات المطلوبة لتنفيذ القانون والذي يهدف لتقليص أعداد الوافدين.



وتطرقت إلى إجراء الانتخابات وفق نظام البطاقة المدنية، مثمنة ادراج مشاريع القوانين المطلوبة للمضي قدما في تطبيق هذا النظام الذي صدر مرسوم بتطبيقه للانتخابات الأخيرة فقط والذي أثبت جدواه ومنع حالات التزوير والنقل العشوائي للأصوات والذي يحتاج إلى أن يتزامن معه تعديل نظام الدوائر الانتخابية وإعادة توزيع الناخبين بالتوافق مع المجلس، فضلا عن إنشاء هيئة مستقلة للانتخابات.

وتحدثت المصادر عن ملفي العفو ومراجعة الجناسي، مشيرة إلى وجود إجماع على أهمية حسم هذين الملفين.



واختتمت المصادر قائلة: كل الأمل الذي ينتظره المواطنون من الحكومة يتعلق بتسريع عجلة عدالة الرواتب فيما يعرف بالبديل الاستراتيجي للرواتب للموظفين الكويتيين المحرومين من الكوادر، وتحسين معاشات المتقاعدين المتدنية التي تقل عن 1000 دينار، وزيادة المساعدات الاجتماعية للمطلقات والأرامل وربات البيوت، ودعم الأسر محدودة الدخل والتي تعاني أوضاعا معيشية صعبة من خلال تعديل آلية الدعم بحيث يتم اعتماد دعم الشرائح رأسيا وليس أفقيا.

بالصور: مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي

يواصل مجلس الوزراء عقد اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.

برنامج عمل الحكومة يحال إلى مجلس الأمة قبل الجلسة النيابية المقررة 29 الجاري

كشفت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ " الأنباء" عن أنه أصبح من المؤكد أن الحكومة ستحيل برنامج عملها إلى مجلس الأمة قبل الجلسة البرلمانية المقررة 29 الجاري.

برنامج عمل الحكومة شامل جامع يتضمن قضايا تدعم الأمن والاستقرار السياسي وقضايا أخرى اجتماعية واقتصادية وإسكانية وتعليمية وترفيهية

المزايا المالية وتحسين الأوضاع المعيشية لبعض الفئات في ظل التضخم من الأولويات أيضاً

أكدت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة ل " الأنباء" أن برنامج عمل الحكومة شامل جامع يتضمن مشروعات قوانين ومقترحات وأفكارا من شأنها تفكيك قضايا وملفات اجتماعية وسياسية واقتصادية وإسكانية وتعليمية وترفيهية تحقق مصلحة الوطن والمواطنين وتدعم الأمن والاستقرار السياسي.



وردا على سؤال حول المزايا مالية، أجابت المصادر : المزايا المالية وتحسين الأوضاع المعيشية لبعض الفئات في ظل التضخم من القضايا ذات الأولوية أيضا.

"التواصل الحكومي" : مجلس الوزراء وافق على العفو الخاص

أعلن مركز التواصل الحكومي ان مجلس الوزراء وافق على العفو الخاص. وفيما يلي بيان المركز.

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مجلس الوزراء: مشروع مرسوم عفو خاص عن بعض المواطنين

لجنة لبلورة الأسماء ورفعها للقيادة





وافق مجلس الوزراء على صدور مشروع مرسوم عفو خاص عن بعض المواطنين.

وقالت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ " الأنباء" انه جار وضع الأسماء التي سيشملها العفو، وسيتم إعلانها لاحقا.

هذا وشكل مجلس الوزراء لجنة لبلورة الأسماء التي ترفع للقيادة السياسية لإصدار العفو الخاص.

مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الاعتيادي الأسبوعي برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح

يعقد مجلس الوزراء اجتماعه الاعتيادي الأسبوعي اليوم برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الاحمد الصباح ، حيث يبت في التوصيات المرفوعة من اللجان الوزارية ومنها لجنة إعداد برنامج عمل الحكومة.

جاهزية برنامج عمل الحكومة.. تحسم اعتماده اليوم

حسب مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ " الأنباء" فإن جاهزية برنامج عمل الحكومة تحسم اعتماده في جلسة مجلس الوزراء اليوم، في ظل معلومات عن أن لجنة إعداد البرنامج أنجزت المطلوب منها ، الا اذا جاءت بعض الملاحظات.

العجمي: سائرون بتكويت الوظائف بسياسة الإحلال والتعيين

حسم وزير شؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان عمار العجمي تكويت الوظائف، قائلا : سائرون بتكويت الوظائف بسياسة الإحلال والتعيين، رغبة في تطوير الوطن وترسيخا لحق أبنائه في تقلد الوظائف العامة، موضحا أن الاجابة المتداولة مرتبطة بسؤال برلماني عن وضع قائم قبل تقلدي الوزارة، حيث ان وجود المستشارين غير الكويتيين بناء على عقود توظيف أبرمت في ظل حكومات سابقة .

مجلس الوزراء وافق على مشروع مرسوم بالعفو الخاص عن المواطنين المحكومين في بعض الجرائم

زيادة مخصصات الطلبة المبتعثين بنسبة 50% اعتباراً من أبريل 2023

تكليف البلدية باستكمال جهودها الرامية إلى تنفيذ مشروعي تطوير الواجهة البحرية بالجهراء والمخطط الهيكلي لخليج الصليبخات عبر القطاع الخاص

تكليف جميع الجهات الحكومية باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع إستراتيجية التخزين حيز التنفيذ وتوفير مناطق تخزينية إستراتيجية لإقامة مخازن ومستودعات



عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح امس في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان بما يلي:



استهل مجلس الوزراء اجتماعه بالاستماع إلى شرح قدمه وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب بشأن حضور ممثل صاحب السمو الأمير سمو ولي العهد والوفد المرافق لسموه حفل افتتاح بطولة كأس العالم (فيفا 2022) الذي أقيم في دولة قطر الشقيقة، وما صاحبه من فعاليات ولوحات فنية رائعة، مشيدا بالحفل الاستعراضي المبهر الذي يعكس ثقافة البلاد وقيمها واحترام الآخر، منوها بما اشتملت عليه كلمة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر التي ألقاها في حفل الافتتاح من معاني ركزت على التسامح والمحبة والسلام.



وقد أعرب مجلس الوزراء عن خالص التهاني والتبريكات إلى دولة قطر الشقيقة بمناسبة حفل الافتتاح والذي تم من خلاله تجسيدها بكل كفاءة واقتدار لاستضافتها هذه الفعالية الرياضية الاستثنائية رسالة المحبة والسلام لشعوب العالم قاطبة، مشيدا في الوقت ذاته بما سخرته من استعدادات هائلة وبما قامت به الأجهزة المعنية في دولة قطر الشقيقة من جهود مكثفة لإنجاح هذه البطولة الرياضية، وإظهارها للعالم مدى قدرتها على رفع التحدي وتذليل الصعاب، معربا بهذا الصدد عن الاعتزاز والفخر بقيام دولة قطر الشقيقة باحتضان هذا الحدث الرياضي الدولي الهام كأول دولة عربية والذي هو محط أنظار وإعجاب العالم أجمع.



واستكمالا للرغبة السامية والمبادرة الأميرية من صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، بشأن ملف العفو عن أبنائه المواطنين وإعمالا لأحكام المادة (75) من الدستور، وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بالعفو الخاص عن المواطنين المحكومين في الجرائم المنصوص عليها في المواد 4، 15، 25 من القانون رقم (31) لسنة 1970 والجريمة المنصوص عليها في المادة (147) من القانون رقم 16 لسنة 1960 والجريمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (70) للقانون رقم 37 لسنة 2014 والتي وقعت خلال الفترة من 16/11/2011 حتى 31/12/2021 وسوف تعد كشوف المحكومين الذين ينطبق عليهم العفو من قبل لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وعضوية كل من النائب العام ووكيل وزارة الداخلية، على أن يفرج عن المحكومين فور إعداد الكشوف، وقرر المجلس رفع مشروع المرسوم إلى صاحب السمو الأمير.



ثم تدارس مجلس الوزراء توصية لجنة متابعة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى بشأن إفادة بلدية الكويت حول آخر المستجدات والتطورات التي طرأت بشأن «مشروع تطوير الواجهة البحرية بالجهراء (الكورنيش) - ومشروع تطوير المخطط الهيكلي لخليج الصليبيخات»، والبرنامج الزمني الخاص بهما، والخطوات والمراحل التنفيذية للمشروعين، وقرر مجلس الوزراء تكليف بلدية الكويت باستكمال جهودها الرامية إلى تنفيذ المشروعين عبر القطاع الخاص، والتنسيق بهذا الشأن مع الجهات ذات الصلة لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بالانتهاء من توفير كل الخدمات اللازمة لضمان إنجاز المشروعين وفق البرنامج الزمني الخاص بهم، وذلك على ضوء القرارات الصادرة من مجلس الوزراء في هذا الخصوص.



كما تدارس مجلس الوزراء توصية لجنة الخدمات العامة بشأن التقرير المقدم من جهاز متابعة الأداء الحكومي بشأن توفير مناطق تخزينية استراتيجية لإقامة مخازن ومستودعات لأغراض التخزين الغذائي وغيرها، والعرض المرئي المقدم بهذا الشأن، وقد أثنى مجلس الوزراء على جهود جهاز متابعة الأداء الحكومي الرامية إلى وضع استراتيجية شاملة للمخازن والمستودعات على مستوى البلاد، وعلى التعاون المثمر بين الجهات الحكومية ذات الصلة بهذا الشأن.



وقرر مجلس الوزراء تكليف الجهات ذات الصلة باتخاذ الإجراءات للإسراع بإزالة المعوقات، كما قرر مجلس الوزراء تكليف كل الجهات الحكومية باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع استراتيجية التخزين حيز التنفيذ.



ثم استعرض مجلس الوزراء توصية اللجنة بشأن التقارير المقدمة من جهاز متابعة الأداء الحكومي أرقام (2)، (3)، (4) بشأن متابعة الأعمال المنوطة بالجهات الحكومية المعنية بمعالجة مكامن الخلل المتواجدة في نفق دروازة العبدالرزاق، والعرض المرئي المقدم من قبله بهذا الشأن، وقد أثنى مجلس الوزراء على الجهود الحثيثة التي بذلها الجهاز لمتابعة أعمال الجهات ذات الصلة بهذا الشأن، ولتشخيصه الدقيق للأوضاع القائمة، وتكليف الجهاز باستكمال جهوده وفق ما جاء بقرار مجلس الوزراء بهذا الشأن.



وفي إطار اهتمام الحكومة ‏بالشباب لكونهم الثروة الحقيقية للوطن وركاز المستقبل ومحركي عجلة التنمية في البلاد، وبناء على توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح بأهمية تقديم كل أنواع الدعم والرعاية للطلبة المبتعثين، وتهيئة البيئة المعيشية الملائمة لهم للدراسة بالخارج، فهم سفراء الوطن، لذا قرر مجلس الوزراء تكليف وزارة التعليم العالي بالتنسيق مع وزارة المالية لزيادة مخصصات الطلبة المبتعثين للدراسة في الخارج بنسبة 50% اعتبارا من بداية السنة المالية القادمة 1 أبريل 2023.



كما بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة، واطلع بهذا الصدد على الاقتراحات برغبة المقدمة من أعضاء مجلس الأمة.



ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء آخر المستجدات الراهنة على الساحتين العربية والدولية، وبهذا الصدد أعرب مجلس الوزراء عن إدانة واستنكار الكويت للهجمات الإيرانية التي استهدفت إقليم كردستان في جمهورية العراق الشقيق وأدت إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص، وأكد مجلس الوزراء تضامن الكويت مع جمهورية العراق الشقيق ورفضه لكل الاعتداءات التي تهدد أمنه واستقراره، معربا عن التعازي والمواساة لحكومة وشعب العراق الشقيق وإلى أسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.



كما أعرب مجلس الوزراء عن ترحيب الكويت بتجديد العمل باتفاقية الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية لمدة أربعة أشهر إضافية، مؤكدا أهمية هذا الاتفاق في تسهيل نقل الحبوب بما يسهم في التخفيف من نقص الغذاء حول العالم، مثمنا تجاوب أوكرانيا وروسيا الاتحادية لدعوات المجتمع الدولي.