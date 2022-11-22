طالب النائب عبدالله الأنبعي بإنهاء ملف تطوير دروازة العبدالرزاق، وتوضيح أسباب استقالة مدير جامعة الكويت ومكافأته إن كان محسنا ومحاسبته إن كان مسيئا.



وقال الأنبعي في تصريح بالمركز الاعلامي في مجلس الأمة: في الوقت الذي نهنئ الأشقاء في قطر بهذا الافتتاح الكبير لمونديال 2022 الذي سيضيف زخما لدول الخليج، نعزي فيه أنفسنا بفشل 4 حكومات متعاقبة في تنفيذ مشروع دروازة العبدالرزاق والذي تستغرق مدة تنفيذه 90 يوما.



وأوضح أن مشروع دروازة العبد الرزاق تم إيقافه بعد البدء فيه، وسط تقاذف المسؤوليات خلال حكومات متعاقبة، مطالبا برؤية حكومية واضحة تجاه هذا الملف.



من جهة أخرى، تساءل الأنبعي عن مسببات استقالة مدير جامعة الكويت، وإن كان مدير الجامعة يملك ملفات فساد فلماذا يقدم استقالته؟، مطالبا بمكافأته إن كان محسنا ومحاسبته إن كان مسيئا.