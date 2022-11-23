النجاح في «بيتك» يعتمد على إخلاص الموظفين وتفانيهم وندعم الكوادر المتميزة

«قدها» يأتي ضمن رؤية «بيتك» لتحقيق أعلى مستويات الابتكار في خدمة العملاء



احتفى بيت التمويل الكويتي «بيتك»، بموظفيه المتميزين ضمن برنامج «قدها» عن الربع الثالث من العام الحالي، وذلك خلال حفل خاص أقيم في قاعة الراية بحضور الإدارة التنفيذية، ممثلة بالرئيس التنفيذي للمجموعة بالتكليف عبدالوهاب عيسى الرشود، ورؤساء الإدارات وعدد من المسؤولين في «بيتك».



ويغطي برنامج «قدها» كل الجوانب والإدارات بشكل متكامل مستند الى دراسات وممارسات عالمية لمكافأة الموظفين وتقدير جهودهم وتميزهم، على مختلف الفترات منها الشهري، ربع السنوي او حتى الفوري.



وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي للمجموعة بالتكليف عبدالوهاب عيسى الرشود في كلمته خلال حفل التكريم: «أبارك لجميع الموظفين المتميزين الذين تم اختيارهم للتكريم عن الربع الثالث من العام الحالي ضمن برنامج «قدها»، مبينا ان هذا التكريم هو تقدير لجهودهم وتميزهم، وكذلك تعبير عن مدى فخر أسرة بيتك بهم وبعطاءاتهم».



وأضاف الرشود ان حفل قدها للربع الثالث شهد تواجد فئتين جديدتين ضمن المكرمين، وهما: الموظفون الذين تواجدوا في تركيا خلال فترة الصيف وعملوا في فروع «بيتك-تركيا» في إسطنبول وبورصة، وخدموا العملاء بكل مهنية واحترافية، وأيضا الحاصلون على شهادات الدراسات العليا، مبينا أن هذا التحصيل العلمي سيكون له تأثير ايجابي على أدائهم في البنك.



وأعرب الرشود عن ثقته بأن تميز الموظفين سيستمر، وانهم سيواصلون تحقيق الانجازات والنجاحات في مختلف المجالات، لأنهم على قدر المسؤولية تجاه العملاء والمؤسسة، مؤكدا ان «بيتك» يحقق الانجازات ويواصل التميز والنجاح من خلال الطاقات البشرية التي يزخر بها، مبينا أنها المحرك الرئيسي لريادته وتفوقه.



وأضاف ان النجاح في «بيتك» وفي مختلف المؤسسات يعتمد على اخلاص الموظفين وتفانيهم لتحقيق أعلى معدلات الجودة في خدمة العملاء، مؤكدا الالتزام في دعم وتشجيع الكوادر المتميزة وتوفير جميع الأدوات اللازمة لتنفيذ مبادرات مبتكرة لطرح أفضل الحلول المصرفية، وتعزيز الحصة السوقية والمحافظة على الصدارة في بيئة تنافسية مليئة بالتحديات.



وأوضح أن برنامج «قدها» يأتي ضمن رؤية «بيتك» لتحقيق أعلى مستويات الابتكار والتميز في خدمة العملاء، وقيادة التطور العالمي للخدمات المالية الاسلامية من خلال تقديم حلول ومنتجات متميزة، وتبني الرقمنة في الخدمات المصرفية، والاستفادة من التطورات التكنولوجية بالشكل الامثل بما يلبي طموحات العميل وتطلعاته.



يذكر أن «بيتك» بادر بإطلاق برنامج «قدها» المتكامل ليكون المظلة الرسمية لجميع برامج التقدير والتشجيع في «بيتك»، ويعتبر البرنامج امتدادا لبرنامج «قدها» الذي تم اطلاقه في عام 2021 بهدف مواصلة الارتقاء بخدمة العميل وفق أعلى المعايير في جودة الخدمة وتحقيق أعلى مستويات الرضا لديه.