قال نائب مدير عام الخدمات المصرفية الشخصية مدير إدارة الفروع باسل الأسد إن البنك يعمل من خلال استراتيجية واضحة لجعل تجربة العميل أكثر تميزا، من خلال خطة للتحول الرقمي، تمس مختلف الخدمات والمعاملات المصرفية التي يقدمها البنك، ما يجعل التجربة المصرفية السهلة مع «الخليج» أكثر سهولة، ومتاحة للجميع في كل مكان وبأي وقت.



وأوضح أن الخليج أطلق خدمة الإصدار الفوري لبطاقات السحب الآلي في أكثر من 28 فرعا من فروعه خلال الفترة الماضي، وجار توفير الخدمة في باقي الفروع، متوقعا أن تصل نسبة التطبيق إلى 100% بحلول الربع الأول 2023.



وأشار إلى أن بنك الخليج نجح في تقليص متوسط إنجاز المعاملة داخل مختلف الفروع، إلى وقت قياسي خلال الفترة الماضية، وذلك على وقع التطورات الإيجابية الكبيرة التي شهدها البنك، وفي مقدمتها إطلاق التطبيق الجديد كليا على الهواتف الذكية، الذي يتسم بالتصميم الذكي والسهولة والبساطة، ما ساهم في تخفيف الضغط على الفروع.



وبين أن من بين العوامل الرئيسية في تقليص وقت انجاز المعاملة المصرفية، توفير أجهزة الصراف الآلي ATM متعددة الأغراض، التي تمكن العميل من السحب والإيداع النقدي، في أي وقت وعلى مدار الساعة، وكذلك وجود أجهزة الصراف الآلي التفاعلي ITM في 11 فرعا، بينها جهاز صراف آلي تفاعلي من السيارة.