في إطار اهتمامه بتشجيع الرياضة والرياضيين، أعلن البنك الأهلي المتحد عن مشاركته في رعاية بطولة دوري البادل المقام في الكويت في الفترة من 1 حتى 25 نوفمبر الجاري، حيث تستمر المباريات بشكل يومي في ملعب البادل، ويحضر المباراة الافتتاحية لهذه البطولة عدد من أشهر لاعبي البادل من دولة إسبانيا، بالإضافة إلى باقة أبرز لاعبي البادل سواء من داخل الكويت أو من دول مختلفة.



وتأتي هذه الرعاية ضمن سياسة البنك الأهلي المتحد لدعم الأنشطة الرياضية والاجتماعية، ومن بينها رياضة البادل التي تحظى بشعبية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.



وتعليقا على رعاية البنك لهذه البطولة، قالت رئيس الاتصال المؤسسي بالبنك الأهلي المتحد فاتن التميمي إننا نحرص دائما على دعم الفعاليات التي تهدف الى تشجيع الأنشطة الرياضية، وتعمل على أن يكتسب الشباب من المهتمين بالنشاط الرياضي المزيد الخبرات والقدرات اللازمة ليكونوا قادرين على تحقيق نجاحات مشرفة باسم الكويت.



وعبرت التميمي عن سعادتها بأن يكون البنك الأهلي المتحد من أكبر داعمي الأنشطة الرياضية في الكويت، وأوضحت أن البنك الأهلي المتحد لا يألو جهدا بالمشاركة في دعم مختلف الألعاب الرياضية من خلال برنامجه للمسؤولية المجتمعية الذي يهدف إلى المساهمة في تعزيز قدرات الشباب ومساعدته على تطوير مهاراته، خاصة في المجال الرياضي الذي يستحوذ على اهتمام فئة كبيرة من الشباب من مختلف الأعمار.