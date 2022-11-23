أعلنت شركة الاتصالات الكويتية (stc) عن حصولها على جائزة «صفقة العام في قطاع الاتصالات» عن عام 2022، وذلك في الحفل الحادي والعشرين لمستشاري عمليات الاندماج والاستحواذ (The M&A Advisor) الذي عقد في مدينة نيويورك يوم الثلاثاء الموافق 15 نوفمبر 2022.



وقد قام مدير عام علاقات المستثمرين وعمليات الاندماج والاستحواذ وسيم الحايك، بتمثيل stc وتسلم الجائزة في أكبر حفل على الصعيد العالمي لتقييم عمليات الاندماج والاستحواذ والذي ضم أكثر من 350 شخصا من الرواد المحترفين في مختلف القطاعات والذين يمثلون أكثر من 500 شركة، حيث تم تحديد المرشحين النهائيين للجوائز من قبل لجنة تحكيم مستقلة.



وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي للشركة م.مزيد الحربي: «تعزز هذه الجائزة المرموقة من مكانة شركة (stc) في قطاع الاتصالات نتيجة تنفيذها عملية الاستحواذ الناجحة التي قامت بها في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي تمثلت بالاستحواذ على شركة البوابة الإلكترونية القابضة وشركاتها التابعة خلال شهر أبريل من العام الحالي وهو من أحد أبرز الإنجازات التي قامت بها stc خلال 2022 والتي خولتها أن توسع نموذج أعمالها وأن تكون في صدارة الشركات من حيث الحصة السوقية لإيرادات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات».



وأضاف الحربي، قائلا: «نعتز بتواجد stc في هذا الحدث الكبير بمثابتها الشركة الوحيدة من منطقة الشرق الأوسط التي وصلت للنهائيات من بين الشركات المشاركة عن فئة صفقة العام».



وتابع بالقول: «اعتمدت stc من خلال إدارة عمليات الاندماج والاستحواذ في القطاع المالي على أعلى المعايير المهنية لإتمام هذه الصفقة، انطلاقا من استراتيجية الشركة للتحول الرقمي وتماشيا مع رؤية الكويت 2035 وبما يتفق مع رؤية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لإثراء تجربة العملاء وخلق قيمة للمساهمين».



واختتم الحربي تصريحه، بالقول: «لطالما حرصت stc على ريادة أفضل الممارسات العالمية والمعايير المهنية في جميع قطاعات الشركة وإداراتهــا التـــي تدعــم استراتيجيتها وخططها وأنشطتها التشغيليـــة.

وبالتالــي، وانطلاقا من استراتيجيــــة الشركـــة المؤسسية والتي تأخذ بعين الاعتبار توسيع عمليات الشركة بقطاع الأعمال وتمكين التحول الرقمي في الكويت، فإن من شأن الاستحواذ على E-Portal السماح لـ stc باغتنام فرص النمو المحتملة في قطاع الأعمال من خلال إدخال مفاهيم وحلول مبتكرة إلى السوق الكويتي.

بالإضافة إلى ذلك، قمنا بتطوير نموذج تشغيلي يرتكز على المنصات الرقمية في شركاتنا التابعة من أجل توفير أفضل الخدمات والمنتجات والحلول لنتخطى بذلك توقعات ومتطلبات عملائنا وفقا لعملية التحول الرقمي وآخر التغيرات العالمية السريعة».