عادل الماجد: التصنيفات تؤكد نجاح البنك في تحقيق التوازن بين معدلات النمو والتوسع والأرباح

رفع التصنيف الائتماني يعكس قوتنا بالخدمات المصرفية والمحافظة على جودة الأصول ورأسمال قوي



حقق بنك بوبيان خطوة جديدة نحو المزيد من الإنجازات مع اقتراب العام الحالي من النهاية بحصوله على ترقية جديدة من وكالة ستاندرد آند بورز الائتمانية العالمية «S&P»، والتي رفعت التصنيف الائتماني للبنك طويل الأجل إلى A وتعديل النظرة المستقبلية إلى مستقرة مع رفع تصنيف الوضع الائتماني المستقل إلى +BBB.



وفي هذا السياق، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بوبيان عادل الماجد: «نحن نقترب من نهاية عام آخر في مسيرتنا حققنا هذا الإنجاز وهذه الخطوة الهامة وهو تأكيد على نجاحنا في تحقيق التوازن المطلوب بين التوسع ونمو الأعمال محليا وخارجيا وتحقيق الربحية الجيدة».



وأضــــاف ان رفـــــع التصنيف الائتماني على الرغم من حالة عدم اليقين التي تشهدها التوقعات الاقتصادية العالمية نتيجة العوامل الجيوسياسية ومعدلات التضخم إنما يعكس قوتنا في الخدمات المصرفية وقدرتنا على تحقيق نمو متوازن مع المحافظة على جودة الأصول وهو كما تشير الوكالة العريقة يعزز قدرتنا على الحفاظ على رأسمال قوي.



ويضع الرفع الأخير بوبيان في صدارة البنوك المحلية المصنفة من قبل وكالة ستاندرد آند بوز الائتمانية وفي صدارة كل البنوك الإسلامية في الكويت والثاني على مستوى كل البنوك المحلية المصنفة من قبل الوكالتين الأخريين موديز وفيتش وهو أمر يزيد من التحديات أمامنا ويجعلنا مصممين أكثر على الاستمرار في تحقيق الإنجازات.



وتوقعت الوكالة أن يعمل النمو المتوازن والأرباح الجيدة ومعدل توزيعات الأرباح على مساعدة البنك على الحفاظ على رأسمال قوي وأن يحافظ البنك على مؤشرات جودة الأصول في مستوياتها الحالية على الرغم من النمو المتوقع محليا وخارجيا.



ويعتبر رفع التصنيف الائتماني لبنك بوبيان من مؤسسات التصنيف العالمية هو الثاني خلال عام 2022 بعد رفع وكالة موديز تصنيف الودائع طويلة الأجل من A3 إلى A2 ورفع تصنيف التقييم الائتماني الأساسي من ba1 إلى baa3 خلال الربع الثاني من العام الحالي ليعكس رؤيتهم للعلامة التجارية المحلية المتنامية للبنك على صعيد كل من خدمات الأفراد والشركات.



من جهة أخرى، وفي تقريرهم حول التمويل الإسلامي في الكويت خلال الربع الثالث من العام الحالي استشهدت وكالة موديز بنجاحات بنك بوبيان كدليل على تفوق الصيرفة الإسلامية في الكويت على مستوى الشرق الأوسط، مؤكدة ان البنك أصبح من خلال الأرقام ثالث أكبر بنك على مستوى الكويت بحصة سوقية كبيرة تتجاوز 11%.



وتمكن بنك بوبيان من تحقيق إنجاز جديد يضاف إلى سلسلة إنجازاته الأخيرة من خلال تقدمه إلى المركز الرابع ضمن قائمة مؤسسة غلوبل فاينانس العالمية لأكثر البنوك الإسلامية أمانا على مستوى دول الخليج وهو ما يؤكد نجاح استراتيجية البنك وقوته في مواجهة مختلف الأزمات.



يذكر ان «بوبيان» حقق خلال 2022 أعلى معدل من الجوائز العالمية من مؤسسات يورومني ومجلة ميد وغلوبل فاينانس، حيث حقق أكثر من 15 جائزة مختلفة بالخدمات الرقمية والإبداع والابتكار والمسؤولية الاجتماعية ودعم المشاريع الصغيرة توجها بجائزة أفضل بنك إسلامي في العالم في الخدمات الرقمية للعام الثامن على التوالي من غلوبل فاينانس العالمية.



كما شهد العام الحالي تكريم اتحاد المصارف العربية للماجد باختياره الشخصية المصرفية العربية للعام 2021 ليكون بذلك أول مصرفي كويتي يتم اختياره للتكريم الذي يعتبر الأعلى الذي يمنحه الاتحاد لأصحاب الإنجازات المتميزة في القطاعين المالي والمصرفي العربي.