جرت أمس بمقر نادي البولينغ قرعة بطولة الصحافيين التي ينظمها النادي، وتنطلق منافساتها الجمعة المقبل في الثانية والنصف عصرا في نادي البولينغ.

وضمت المجموعة الأولى فرق: كونا والقبس و«الأنباء» (ا) وكويت تايمز والكويتية، بينما جاءت فرق الراي والجريدة و«الأنباء» (ب) والصباح والوسط ضمن المجموعة الثانية.

من جهته، أكد خالد حبيب رئيس اللجنة المنظمة أن تنظيم البطولة يأتي ضمن تقدير مجلس إدارة النادي برئاسة الشيخ طلال المحمد لرجال الصحافة والإعلام والجهود التي يقومون بها لتغطية الأحداث الرياضية اليومية، موضحا أن اللجنة المنظمة انتهت من جميع الاستعدادات الخاصة بالبطولة في وقت مبكر.