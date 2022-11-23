تشهد الكويت إقامة أول وأكبر بطولة عربية للعبة البادل على مستوى دول المنطقة في الفترة من 24 إلى 26 نوفمبر على ملاعب PADEL TIME بالعارضية بمشاركة 256 فريقا (512 لاعبا من الجنسين) وبجوائز مالية تتجاوز 60 ألف دولار تحت تنظيم شركة تراي سيت.



وقال منظم البطولة ماجد الماجد إن البطولة ستشهد مشاركة العديد من اللاعبين الخليجيين والعرب المعروفين من جميع دول الخليج ومصر وتونس والمغرب، حيث تم تقسيم الفرق إلى 7 مستويات وهي فئة المحترفين والهواة وما دون سن 16 عاما من الجنسين، إلى جانب فئة من هم أكبر من 45 عاما من الرجال.



وحول أبرز ما يميز البطولة العربية المفتوحة للبادل، قال الماجد انه على الرغم من الكم الكبير من البطولات التي أقيمت في الكويت في الآونة الأخيرة إلا ان هذه البطولة تتميز كونها أول بطولة يشارك فيها لاعبون محترفون من دول عربية متعددة، وهو أمر يحدث للمرة الأولى على مستوى الدول العربية.



وتقدم الماجد بالشكر إلى الجهات الراعية وفي مقدمتها شركة زين ومؤسسة الراي الإعلامية، شركة اليسرة ويلنس، شركة دروبس، مركز ذا بورو للعلاج الطبيعي، وكريم.



من جانبه، أعرب منظم البطولة فهد المنصور عن توقعاته بأن تشهد البطولة اقبالا كبيرا من الجمهور المتحمس للمشاركة بالحضور في ظل عوامل مختلفة أبرزها على الاطلاق وجود مجموعة من اللاعبين المعروفين في مجتمع لعبة البادل إلى جانب التغطية الإعلامية التي يتوقع أن تشهدها البطولة من مختلف وسائل الاعلام وفي مقدمتها مؤسسة الراي باعتبارها الراعي الإعلامي للبطولة إلى جانب المؤثرين في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.



وأضاف أن اللجنة المنظمة أعدت كذلك الكثير من المفاجآت والمسابقات والهدايا للجمهور الذي سيحضر فعاليات البطولة على مدار الأيام الثلاثة إلى جانب المعرض المخصص للمشاريع الصغيرة والمقام على هامش البطولة.



وحول توقيت البطولة وتزامنها مع مباريات كأس العالم، قال المنصور ان الرياضات بصفة عامة تتكامل ولا تتنافس، موضحا ان وجود كأس العالم سيعمل على زيادة المنافسة بين اللاعبين، كما سيزيد من حماس الجمهور الذي سيتمكن أيضا من متابعة المباريات من خلال الشاشات العملاقة التي سيتم توفيرها مع أماكن مخصصة للعائلات لحضور هذه المباريات.



وأضاف أن الجمهور سيكون أمام فرصة مثالية للاستمتاع بمنافسات البطولة ومشاهدة مباريات على ارض الواقع للبادل ومتابعة مباريات كأس العالم عبر الشاشات في نفس الوقت وهو ما يمنحهم متعة مزدوجة.



«زين» و«الراي» راعيان



من جانبه، قال الرئيس التنفيــــذي للعلاقـــات والشؤون المؤسسية في شركة زين الكويت وليد الخشتي: «سعداء بالإعلان عن رعاية زين الرئيسية لبطولة البادل العربية المفتوحة الأولى، والتي تعتبر من أكبر البطولات الإقليمية من نوعها التي تقام في الكويت، وستشهد مشاركة مميزة من محترفي البادل من جميع أنحاء العالم العربي».



وأضاف الخشتي: «في زين، نحرص على دعم وتشجيع مختلف الأنشطة الرياضية في الدولة بهدف المساهمة في رفع اسم الرياضة الكويتية وتطويرها، فلدى مؤسسات القطاع الخاص دور هام وحيوي في تنمية قطاعي الشباب والرياضة، ونحن نقوم بنقل هذا المفهوم إلى أرض الواقع من خلال رعاية ودعم العديد من الفعاليات الرياضية الكبرى على مستوى البلاد».



من ناحية أخرى، قال نائب الرئيس للمبيعات والتسويق لمجموعة الراي الإعلامية زياد مجذوب ان اللعبة لاقت انتشارا ملحوظا وإقبالا واسعا بين أوساط الشباب الكويتيين من الجنسين وخاصة في الأعوام القليلة الماضية، كما ساعد في انتشار هذه الرياضة اعتمادها من قبل اللجنة الأولمبية الكويتية وسهولة قواعد ممارسة اللعبة ومناسبتها لمختلف الفئات العمرية».



وحول دور مؤسسة الراي في دعم هذه الأنشطة، قال مجذوب: «لا تتوانى مؤسسة الراي الإعلامية بأذرعها الإعلامية المتعددة وبما لها من حضور بين مختلف فئات المجتمع الكويتي في دعم أي نشاط رياضي يخص اللعبة وقد قامت الراي من قبل بعمل العديد من التغطيات الإعلامية سواء على جريدة الراي أو على وسائل الراي الرقمية وذلك بهدف تعزيز انتشار اللعبة بين الجمهور».