أثبت لاعب منتخبنا الوطني للاسكواش عبدالله المزين علو كعبه بفوزه المستحق والساحق على اللاعب التشيكي مارتن سينغس المصنف الثاني في بطولة الكويت الدولية الثانية للمحترفين والتي تقام على ملاعب مركز الشيخ سالم الصباح الدولي بمقر اتحاد اللعبة في جنوب السرة، وبذلك تأهل المزين الى الدور نصف النهائي.



وكان لاعبنا الدولي قد لاقي استحسان وتصفيق الجماهير الحاضره بعد ان فاز بنتيجة ثلاثة اشواط دون رد.



وكان الشوط الاخير ختامه مسك بالفوز 11-0 وهذه نتيجة كانت مفاجأة للجميع وخاصة اللاعب التشيكي الذي لم يتوقع الا يسجل اي نقطه في الشوط الاخير.



وفي اللقاء الثاني واصل لاعب الازرق فلاح فايز تألقه اللافت بالبطولة ولقبه جميع المتابعين بالحصان الاسود بعد مفاجأته الجميع وفوزه على الانجليزي بريه مالك بنتيجة 3-2 بعد مباراة استغرقت 115 دقيقة، وهو وقت يعتبر طويلا في عالم الاسكواش ويدل على قوة المباراة.



واستطاع فلاح ان يلعب على الجزئيات الفنية الدقيقة واستغلال الجانبين النفسي والفني وخاصة في الشوط الاخير الذي انهاه فايز بنتيجة 11-4 ليعلن لاعبنا الدولي تأهله الي الدور نصف النهائي بمصاحبة زميله المزين.

وفي اللقاء الثالث تعرض عمار التميمي لخسارة مفاجئة امام المصري سيف الشناوي بنتيجة 1-3 لينهي التميمي مشواره في البطولة.

وبذلك التقى امس في الدور نصف النهائي فلاح فايز مع المصنف الاول المصري ياسين الشافعي فيما تقابل عبدالله المزين مع سيف الشناوي.‏‫