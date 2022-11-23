يعقوب العوضي



تتواصل منافسات الدوري الممتاز لكرة اليد على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم بإقامة 3 مباريات ضمن الجولة الخامسة، فيلتقي الكويت بـ 8 نقاط مع القرين من دون رصيد في الـ 4:30، بينما تجمع المباراة الثانية الفحيحيل بنقطة واحدة مع برقان بأربع نقاط في الـ 6:15، وفي المباراة الثالثة يلتقي القادسية برصيد 8 نقاط مع الصليبخات بـ 4 نقاط في الـ 8:00.



ويقف القرين في موقف صعب، حيث يتعين عليه تحقيق نتيجة إيجابية وخطف نقطة على أقل تقدير من حامل اللقب ليتمكن من تحسين ترتيبه العام. وفي المقابل، فإن الكويت يسعى إلى مواصلة الانتصار والابتعاد بفارق النقاط عن أقرب منافسيه القادسية ولو مؤقتا.



وفي المباراة الثانية، يتطلع مدرب الفحيحيل وليد فيروز لتحقيق أول انتصار له في البطولة مع الأحمر خاصة أن الجولات السابقة لم تخدمه بالصورة المطلوبة، ويعتمد على خبرة صقر الفهد وتحركات يوسف العجمي.

وفي المقابل، فإن برقان بقيادة المدرب سعيد حجازي يعرف منافسه جيدا فقد سبق له تدريبه، ويعتمد على كل من أحمد الفرحان في حراسة المرمى، وجراح العنزي كقوة ضاربة ومتعب المطيري وحمد الصقر.



وفي المواجهة الثالثة، يسعى القادسية لمواصلة الفوز بقيادة المدرب الصربي بوزو الذي وضحت لمساته على الفريق مبكرا، ووصوله الى النقاط العشر يعني وضع الضغط على المنافس المباشر على صدارة الترتيب العام الكويت.

ويعتمد المدرب على المحترفين تاكودا الياباني والتونسي خالد الحاج يوسف الى جانب حارس المرمى فهد كرم والخبرة ناصر بوخضرا ووليد الجيماز بالإضافة الى المتألق عبدالعزيز سالمين.



وفي الجهة الأخرى، يثبت المدرب الوطني للصليبخات حسين حبيب قدراته عبر قيادة الفريق الأول ويتطلع لتحقيق الفوز على أحد أبرز المرشحين لنيل اللقب، ولكن لن تكون المهمة سهلة ويعتمد على عبدالله الشمري، وعلي العطية ومهدي القلاف، وفيصل الحوطي ومحمد طه، ومبارك يوسف وعبدالله الصفار.



من جانب آخر، وضمن منافسات الجولة 6 من دوري الدرجة الأولى يلعب الجهراء بـ 3 نقاط مع التضامن بلا رصيد في الـ 4:30، بينما يواجه الشباب وفي رصيده 4 نقاط، خيطان المتصدر بـ 8 نقاط في الـ 8:00 وتقام المباراتان على صالة الشهيد فهد الأحمد بمقر اتحاد اليد في الدعية.



إلى ذلك، يغادر الحكام حمد فيصل وحسين تقي ومعالي العنزي ودلال النسيم إلى كوريا الجنوبية للمشاركة في إدارة مباريات بطولة آسيا الـ 19 للسيدات والتي تنطلق 24 الجاري وتستمر حتى 4 ديسمبر المقبل.