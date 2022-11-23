يعقوب العوضي



حسم العربي موقعته مع الغريم التقليدي القادسية ضمن الجولة الأولى من الدوري الممتاز للكرة الطائرة بالفوز عليه بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم مقر اتحاد الكرة الطائرة.

ورفع الأخضر رصيده بهذا الفوز إلى 3 نقاط، فيما بقي الأصفر من دون رصيد، ليحتل العربي المركز الثالث، ويبقى القادسية في المركز السادس.

وفي مباراة سبقتها على الصالة نفسها فاز الكويت بالنتيجة نفسها على الساحل وجمع أول 3 نقاط في رصيده ليتصدر بها الترتيب العام، بينما بقي الساحل في المركز الأخير بلا نقاط.

من جانب آخر، خسر منتخبنا الوطني للسيدات من العراق بنتيجة 3 -1 في اللقاء الذي جمعهما مساء أول من أمس في إطار بطولة غرب آسيا الأولى للسيدات والمقامة على صالة قصر الرياضية في المملكة الأردنية الهاشمية.