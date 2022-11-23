احتفلت شركة تويوتا مؤخرا بنهاية مذهلة لبطولة العالم للتحمل (WEC) لهذا الموسم بتحقيقها المركزين الأول والثاني في سباق «البحرين 8 ساعات»، الذي شهد أيضا فوزا مميزا لفريق تويوتا جازو للسباقات TGR بألقاب نسخة هذا العام من البطولة التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات (FIA).

وجاء ذلك بعد تحقيق مايك كونواي، وكاموي كوباياشي، وخوسيه ماريا لوبيز فوزهم بالمركز الأول على متن مركبة تويوتا GR010 الكهربائية الـ «هايبرد» العالية الأداء التي تحمل الرقم (7)، مما مكن شركة تويوتا من أن تتوج بلقب بطولة العالم في فئة المصنعين للمركبات العالية الأداء.



وأنهى زملاؤهم في الفريق سيباستيان بويمي وبريندون هارتلي وريو هوريكاوا السباق بفوزهم في المركز الثاني، ليصبحوا أبطال العالم في فئة «السائقين». ويأتي هذا بعد فوزهم بسباق لومان 24 ساعة لعام 2022.

وسطر بويمي وهارتلي اسميهما في سجل الأرقام القياسية كأول سائقين يفوزان بثلاثة ألقاب في كل من بطولة العالم للتحمل (WEC) وبطولة العالم للسيارات الرياضية. كما أنهى هوريكاوا موسما رائعا بتحقيق لقب ثالث بطل في بطولة العالم للتحمل (WEC) من اليابان.



وشكلت النتيجة المثالية في البحرين نهاية مميزة لموسم ناجح للغاية بالنسبة لفريق تويوتا جازو للسباقات TGR، الذي حصد لقبا عالميا مزدوجا للمرة الخامسة، حققها من خلال مشاركته على مدار 10 سنوات في منافسات بطولة العالم للتحمل (WEC)، ليضيف هذا اللقب الجديد إلى الألقاب التي حققها في عام 2022، والتي تشمل الفوز الخامس على التوالي في سباق لومان، والثامن على حلبة فوجي سبيد واي الدولية.

ويأتي فوز فريق تويوتا جازو للسباقات TGR في بطولة العالم للتحمل (WEC) ليضمن تحقيق الفريق لكافة الألقاب المتاحة في البطولات الـ 3 التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات (FIA) التي شارك فيها هذا الموسم، وهي: بطولة العالم للتحمل، وبطولة العالم للراليات، وبطولة العالم للراليات الصحراوية.



وبهذه المناسبة، قال رئيس شركة تويوتا موتور كوربوريشن ومؤسس فريق تويوتا جازو للسباقات TGR، آكيو تويودا: «هناك الكثير من الأشياء التي أود التحدث عنها فيما يتعلق بنهاية الأسبوع التي خاض فيها فريق تويوتا جازو للسباقات سباقين اثنين ضمن هذه البطولة العالمية. بداية تمكنا من الفوز بـ 5 ألقاب عالمية جعلت هذا الموسم رائعا بالنسبة لنا.

وأود أن أتقدم بالشكر لمشجعينا وشركائنا على دعمهم لنا. وأهنئ كلا من سيباستيان وبريندون وريو والفريق رقم 8 بأكمله بمناسبة فوزهم بهذا اللقب.

كما أود أن أهنئ كاموي ومايك وخوسيه والفريق رقم 7 على فوزه في الجولة النهائية! لقد كنت أنا وكاموي على تواصل مع بعضنا البعض، وأنا ممتن حقا له على جهوده كمدير للفريق، وكسائق، ولمساعدته لمستقبل رياضة السيارات».