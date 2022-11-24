السيناتور بوب مينينديز: الولايات المتحدة ملتزمة على الصعيدين الحكومي والبرلماني بأمن وسلامة الكويت والمنطقة



استقبل وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله في ديوان عام الوزارة رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي السيناتور بوب مينينديز، وذلك بمناسبة زيارته الرسمية والوفد المرافق للبلاد.



وأكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي خلال اللقاء التزام الولايات المتحدة الأميركية على الصعيدين الحكومي والبرلماني بأمن وسلامة الكويت والمنطقة، مقدما الشكر والثناء للكويت قيادة وحكومة وشعبا لاستضافة القوات الأميركية على أراضيها خاصة أن الكويت تحتضن رابع أكبر تجمع للقوات العسكرية الأميركية في العالم.



على صعيد آخر، بحث الجانبان موضوع القرار الصادر عن منظمة الدول المصدرة للبترول (أوپيك) بخفض الإنتاج، حيث جدد وزير الخارجية التأكيد على أن القرار ليس سياسيا، وأنه قرار مبني على دراسات فنية وتقنية لحفظ استقرار الأسواق العالمية وضمان أمن الطاقة وإمداداتها ، مشددا على ضرورة دعم كافة الجهود والمساعي الدولية للحفاظ على توازن أسواق النفط العالمية واستقرارها ودعمها في مواجهة تحدياتها المستقبلية، كما تم خلال اللقاء استعراض العلاقات التاريخية والصداقة الراسخة التي تجمع الكويت والولايات المتحدة الأميركية الصديقة وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ومناقشة مجالات التعاون المتعددة بما يعزز المصالح المشتركة ويعود بالمنفعة على البلدين وشعبيهما الصديقين.