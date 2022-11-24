أضاءت بورصة الكويت مبناها للسنة الثالثة على التوالي باللون البرتقالي، والذي يعبر عن الأمل في الوصول إلى مستقبل مشرق خال من العنف احتفاء باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، والذي يعد نقطة البداية لحملة الـ16 يوما تنظمها الأمم المتحدة لمناهضة العنف ضد المرأة، والتي تختتم في 10 ديسمبر والذي يصادف اليوم العالمي لحقوق الإنسان. ويأتي ذلك لدعم هذه الحملة من قبل الأمم المتحدة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة من خلال مبادرة الأمين العام للأمم المتحدة لإنهاء العنف ضد المرأة بحلول عام 2030.



وتهدف هذه الحملة إلى الحد من العنف ضد النساء والفتيات وزيادة الوعي وخلق فرص لمناقشة التحديات والحلول للتخلص من هذه الظاهرة. وتحمل حملة هذا العام عنوان «اتحدوا! النضال لإنهاء العنف ضد المرأة»، وتهدف إلى حشد المجتمع لدعم استراتيجيات وبرامج وموارد شاملة وطويلة الأجل للحد من العنف ضد النساء والفتيات، وتسليط الضوء على الاستراتيجيات والتدخلات الفعالة، وتعزيز دور النساء في المراكز القيادية ومشاركتهن الهادفة في السياسات واتخاذ القرار.