أكد مدير عام الهيئة العامة للشباب د.مشعل الربيّع أن مشروع مجمع الكويت التقني لريادة الأعمال سيكون منظومة رقمية متكاملة ومستدامة للشباب قائمة على ريادة الأعمال والابتكار والتكنولوجيا لمساعدة المبادرين الواعدين على تحويل أفكارهم التكنولوجية إلى شركات ناشئة.



جاء ذلك بعد اجتماع للهيئة العامة للشباب مع لجنة محافظة حولي التابعة للمجلس البلدي لمناقشة المكونات الإنشائية لمشروع مجمع الكويت التقني لريادة الأعمال.



وقال الربيّع في تصريح صحافي ان مجمع الكويت التقني أحد مشاريع الأوفست التي تشرف عليها هيئة تشجيع الاستثمار المباشر ووافق عليها مجلس الوزراء وستقوم شركة بوينغ بإنشائه وتنفيذه وتشغيله بالشراكة مع هيئة الشباب، وسيتم تنفيذه على الأرض المخصصة لهيئة الشباب بمنطقة مبارك العبدالله (غرب مشرف) وجار إعداد تصاميم المبنى بمكوناته الإنشائية لخدمة الشباب الكويتي في مجال ريادة الأعمال وقطاع التكنولوجيا والابتكار، موضحا أن المجمع سيتضمن كذلك مختبرات رقمية ومساحات عمل مشتركة ومكاتب مغلقة للشباب المبادرين والمبرمجين والمطورين والمهتمين بالصناعات الرقمية وقاعات تدريبية وغرف اجتماعات مزودة بأحدث التقنيات ومساحات ترويحية وتسويقية.



وأضاف ان الهيئة تسعى من خلال هذا المشروع إلى نقل المعرفة والتكنولوجيا من شركة بوينغ عبر تطوير نموذج عمل مستدام لاستغلال أملاك الدولة بما يعود بالمنفعة على الشباب الكويتي وأن هذا المشروع هو المرحلة الأولى من مراحل إنشاء منظومة شبابية مستدامة لاقتصاد معرفـي قائم على الابتكار والتكنولوجيا.



ولفت إلى أن الهيئة أعادت تقديم مقترحها إلى المجلس البلدي لإجراء بعض التعديلات على لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية لتمكين المعماريين والمهندسين الكويتيين حديثي التخرج من العمل في مشاريع الدولة العمرانية، مشيرا إلى موافقة البلدية على المقترح.



وذكر أن التخصصات المعمارية أحد المسارات المهنية التي تسعى هيئة الشباب من خلال مشروع «صناع العمل» لتأهيل حديثي التخرج وإيجاد فرص وظيفية لهم في المكاتب الهندسية والدور الاستشارية والشركات المهنية التي تشرف على مشاريع الدولة العمرانية والمدن السكنية ومنها مشروع المطلاع السكني.