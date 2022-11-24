مجلس الوزراء يعتمد برنامج حكومة «أكثر من متميز» 28 الجاري ويتضمن تشريعات تعالج الرواتب والقضية الإسكانية بصورة جذرية .. و مصادر تمويل جديدة لـ «بنك الائتمان» لتسريع تخصيص «السكنية»

مصادر تمويل جديدة لـ «بنك الائتمان» لتسريع تخصيص «السكنية»

"التواصل الحكومي" ينشر ضوابط حماية البيانات الشخصية والمالية من السرقة

"ديوان الخدمة": 43 برنامجاً تدريبياً لتلبية احتياجات موظفي الجهات الحكومية والمستويات الوظيفية بدءاً من الفئة العليا حتى الفئة التنفيذية تبدأ بعد أسبوع





مريم بندق



تبدأ اليوم الخميس اجتماعات لجنة الإشراف على تنفيذ مرسوم صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد بالعفو عن أبنائه المواطنين الكويتيين في الجرائم الخمس برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير شؤون مجلس الوزراء براك الشيتان وعضوية النائب العام المستشار سعد الصفران ووكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس. وأكدت مصادر في تصريحات خاصة



لـ «الأنباء»، أنه بعد قيام اللجنة بإعداد كشوف أسماء المواطنين ممن تنطبق عليهم الأحكام المحددة والمعلنة سيتم الإفراج فورا عنهم، لافتة إلى انه لا توجد إجراءات اخرى يستوجب على المشمولين بالعفو تنفيذها. وأكدت مصادر في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، أن مجلس الوزراء سيعتمد برنامج عمل الحكومة بصفة نهائية الاثنين المقبل الموافق 28 الجاري.



وأبلغت المصادر «الأنباء» أن البرنامج سيكون أكثر من متميز ويتضمن برامج ومبادرات متنوعة تحقق مصلحة الوطن ومطالب المواطنين الكرام، إلى جانب تشريعات تعالج الرواتب والقضية الإسكانية بصورة جذرية، على سبيل المثال وليس الحصر. يأتي ذلك تأكيدا لما نشرته «الأنباء» في 21 الجاري تحت عنوان «مجلس الوزراء في جلسة 14 الجاري أمهل لجنة إعداد برنامج الحكومة أسبوعين لتقديم النسخة النهائية». وكشفت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، عن أن التشريعات الحكومية لتسريع تخصيص «الرعاية السكنية» تهدف إلى إيجاد مصادر جديدة لتمويل بنك الائتمان، لذلك ستقدم الحكومة تشريعي التمويل العقاري وشركات المدن الإسكانية. ومن الأهمية ذكر أن «الأنباء» نشرت في 21 الجاري خبرا تحت عنوان «آلية جديدة لتسريع تخصيص السكنية». وقالت مصادر حكومية إن معالجة جميع الملاحظات على الحسابات الختامية للميزانيات قيد التنفيذ، وستتم المعالجة بمختلف الأدوات بما فيها تعديل بعض التشريعات التي قد تؤدي إلى حدوث بعض الملاحظات، كاشفة عن أنه تم توجيه الوزارات والجهات الحكومية إلى الصرف وفق البند المعتمد وعدم إجراء أي مناقلات.

"ديوان الخدمة": 43 برنامجاً تدريبياً لتلبية احتياجات موظفي الجهات الحكومية والمستويات الوظيفية بدءاً من الفئة العليا حتى الفئة التنفيذية تبدأ بعد أسبوع

تأهيل الصف الثاني من القيادات لتولي المناصب القيادية ولتحسين الأداء ورفع الإنتاجية ومواكبة التطور والنمو في شتى المجالات

دعا الراغبين في المشاركة إلى مراجعة إدارة التدريب المحلي لدى جهة عملهم و الاطلاع على الخطة في الموقع الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالديوان

أطلق ديوان الخدمة المدنية الخطة التدريبية للموسم التدريبي (2022 - 2023) بناء على دراسة الاحتياجات التدريبية لجميع الجهات الحكومية الخاضعة لقانون ونظام الخدمة المدنية، وتعتبر الخطة هي الأولى بعد انقطاع لموسمين تدريبيين وذلك بسبب جائحة كورونا.



وقال الوكيل المساعد لشؤون التطوير الإداري بديوان الخدمة ابراهيم الهاجري في بيان صحافي، إن الخطة التدريبية لهذا العام تضم 43 برنامجا لتلبية كل احتياجات موظفي الجهات الحكومية والمستويات الوظيفية بدءا من الفئة العليا حتى الفئة التنفيذية.

وأكد الهاجري حرص الديوان على تكثيف البرامج التخصصية لهذا الموسم ، لما لها من أهمية في تنمية مهارات الموظفين بجميع المجالات والتخصصات مما ينعكس على تطوير ورفع كفاءة الأداء بجهات عملهم.

وأوضح أن خطة الفئة العليا تضمنت برامج تدريبية وورش عمل وملتقيات، وتم التركيز على البرامج الخاصة بتأهيل الصف الثاني من القيادات لتولي المناصب القيادية ولتحسين الأداء ورفع الإنتاجية ومواكبة التطور والنمو في شتى المجالات.



وذكر أن برامج الفئة الوسطى تضم خمسة برامج تدريبية لتلبي احتياجات الجهات في تطوير مهارات تلك الفئة في مجال الحوكمة وكيفية مواجهة واقع وتحديات إدارة الأزمات والرؤية الإبداعية للمدراء في تفويض الصلاحيات وتعزيز النزاهة والشفافية المؤسسة، كما تنوعت برامج الفئة الاشرافية ببرامج فنية وإدارية ليكونوا الركيزة الأساسية في تطوير اعمال المؤسسة، لما لهذه الفئة من دور في متابعة الأعمال.



ودعا الراغبين في المشاركة إلى مراجعة إدارة التدريب المحلي لدى جهة عملهم، مبينا أنه يمكن الاطلاع على الخطة التدريبية من الموقع الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالديوان من خلال مسح الباركود الخاص بالخطة وكذلك إجراءات الترشيح من خلال تعبئة الاستمارات الخاصة.



ولفت إلى أن قطاع التطوير الإداري بالديوان يشرف على تلك البرامج وينفذها بالتعاون مع الجهات الحكومية والمعاهد والشركات التدريبية المتميزة ،وبالاستعانة بنخبة من أفضل المحاضرين ممن لديهم خبرات متميزة في مختلف جهات الدولة.



وأوضح الهاجري أن تنفيذ الخطة التدريبية سيكون في بداية ديسمبر المقبل ويستمر حتى نهاية الموسم المالي لعام 2023.

"التواصل الحكومي" ينشر ضوابط حماية البيانات الشخصية والمالية من السرقة

نشر مركز التواصل الحكومي 3 ضوابط لحماية البيانات الشخصية والمالية من السرقة جاءت حسب التوضيح التالي :





مجلس الوزراء يعتمد «برنامج حكومة أكثر من متميز» بصفة نهائية الإثنين 28 الجاري ويتضمن تشريعات تعالج الرواتب والقضية الإسكانية بصورة جذرية

أكدت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن مجلس الوزراء سيعتمد برنامج عمل الحكومة بصفة نهائية الإثنين المقبل الموافق 28 الجاري.



وأبلغت المصادر «الأنباء» بأن البرنامج سيكون أكثر من متميز ويتضمن برامج ومبادرات متنوعة تحقق مصلحة الوطن ومطالب المواطنين الكرام، إلى جانب تشريعات



تعالج الرواتب والقضية الإسكانية بصورة جذرية، على سبيل المثال وليس الحصر.



يأتي ذلك تأكيدا لما نشرته «الأنباء» في 21 الجاري تحت عنوان «مجلس الوزراء في جلسة 14 الجاري أمهل لجنة إعداد برنامج الحكومة أسبوعين لتقديم النسخة النهائية».

مصادر تمويل جديدة لـ «بنك الائتمان» لتسريع تخصيص «السكنية»

كشفت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، عن أن التشريعات الحكومية لتسريع تخصيص الرعاية السكنية تهدف إلى إيجاد مصادر جديدة لتمويل بنك الائتمان، ولذلك ستقدم الحكومة تشريعي التمويل العقاري وشركات المدن الإسكانية.



من الأهمية ذكر أن «الأنباء» نشرت في 21 الجاري خبرا تحت عنوان «آلية جديدة لتسريع تخصيص السكنية».