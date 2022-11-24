قال المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) د.محمد ولد أعمر أمس إن الكويت شاركت بفاعلية في إعداد الخطة العربية للثقافة المجازة.



وأضاف د.ولد أعمر، في تصريح لـ «كونا» في ختام اللقاء رفيع المستوى للتعريف بالخطة الشاملة للثقافة العربية، ان الخطة تشكل وثيقة مرجعية من شأنها ان تسهم في تنفيذ التزامات التنمية الثقافية بالدول العربية وتدعيم عمليات متكاملة لرسم سياسات الاندماج الاجتماعي والتنموي بالاستناد إلى الثقافة بوصفها بعدا أساسيا من أبعاد التنمية.



وأشار الى أهمية الخطة في إبراز دور ومكانة الثقافة في النهوض بالواقع الثقافي العربي وصياغة قطاع ثقافي عربي قوي وفاعل لمواجهة تحديات العصر لاسيما في مجالات التطور التكنولوجي والتقني.



وأشاد بانخراط الدول العربية في تنفيذ مقتضيات الخطة تبعا لخصوصيات كل بلد على حدة لاسيما الكويت التي تولي الثقافة أهمية كبيرة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، لافتا إلى تبني الكويت مشروع تطوير وتحديث الخطة الشاملة للثقافة العربية.



وذكر في هذا السياق ان الكويت دائما حاضرة في أنشطة المنظمة، مشيرا إلى اضطلاعها بدور كبير وفاعل في مختلف الفعاليات سواء في مجال الثقافة او في مجال التربية والتعليم او في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.



وأضاف ان الكويت يعول عليها في تحقيق أهداف المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الكسو) على مستوى الكويت كما على مستوى الدول العربية لما لهذا البلد الشقيق والعزيز من دور فاعل في منظومة العمل العربي المشترك.



واختتمت امس الأول بالرباط أعمال اللقاء رفيع المستوى للتعريف بالخطة الشاملة للثقافة العربية بمشاركة كبار مسؤولي الثقافة بالدول العربية والذي تناول عرض الخطة الشاملة للثقافة العربية المجازة والتحديات التي تواجه تنزيلها في الدول العربية، بالإضافة إلى مواضيع ذات صلة بتعزيز التنسيق والتكامل بين جهود الدول العربية في المجال الثقافي.