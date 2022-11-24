بحث وزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي مع عدد من سفراء الدول المعتمدين لدى البلاد الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز أواصر الأخوة والتعاون والعمل بين الكويت وتلك الدول الشقيقة.



وذكرت وزارة الدفاع في بيان صحافي أن الشيخ عبدالله العلي استقبل أمس كلا على حدة سفير خادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن سعد آل سعود وسفير جمهورية مصر العربية أسامة شلتوت وسفير جمهورية تونس الهاشمي عجيلي.



وتم خلال هذه اللقاءات، تبادل الأحاديث الودية واستعراض أهم الأمور والموضوعات المشتركة، اضافة الى بحث آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.



كما استقبل وزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي في مكتبه صباح أمس وكيل وزارة الدفاع بالندب السابق الشيخ فهد جابر العلي، والذي قدم له كتابا عبر من خلاله عن جزيل شكره وعظيم امتنانه وخالص تقديره للقيادة السياسية على ما منحوه إياه من ثقة غالية ومن حرص واهتمام ورعاية طوال فترة عمله في وزارة الدفاع.



وقد أشاد الوزير العلي بالمسيرة الحافلة والعطاء المخلص للشيخ فهد جابر العلي، وما بذله من جهود وعمل متواصل خلال فترة عمله في الوزارة، والتي كان لها الأثر الطيب والانطباع الحسن في نفوس جميع منتسبي وزارة الدفاع من عسكريين ومدنيين، متمنيا له دوام التوفيق والنجاح في حياته المقبلة، وخدمة الوطن من مختلف المواقع والمسؤوليات التي يكلف بها.