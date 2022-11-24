سمية الجاسم: لم أكن أتوقع حجم التفاعل والإيجابية والاقتراحات المبتكرة لتطوير البرنامج



انطلـــق برنامــــج «Bankee» في مجموعة من المدارس المختارة وفي إطار متابعة بنك الكويت الوطني للبرنامج عقب تدشينه قبل أيام، تواصل البنك مع القائمين على تطبيق البرنامج للوقوف على طرق التطبيـــق والممارسات المتبعـــــة وردود الأفعـــال وما يحتاج إليه من دعم لتعزيـــز تحقيــــــــق الأهــــداف المنشودة منه.



وكان بنك الكويت الوطني قد أطلق قبل أيام بالتعاون مع وزارة التربية و«نزاهة» برنامج «Bankee» في مدارس مختارة بالكويت، والذي يهدف إلى زيادة الوعي المالي لدى طلبة وطالبات المدارس من خلال تعريفهم بالثقافة المالية بأسلوب عملي وتفاعلي.



ويعــــــد «Bankee» البرنامج الأول من نوعه في الكويت، حيث كان نتيجة عمل مجموعة من الشباب المتدربين برعاية بنك الكويت الوطني لإيجاد حلول مبتكرة لتحسين مستويات الثقافة المالية بين أبناء المجتمع بشكل مستدام.



ويهدف هذا البرنامج إلى تعريف الطلبــة والطالبات بمكونـــات الاقتصاد الرئيسيــــة (الكسب والصـــــرف والتوفير/ إدارة المال)، وتمكينهم من ممارستها وتطبيقها على أرض الواقع بصورة مبتكرة من خلال: الوظيفة، والمكافأة، والمخالفة، والمصاريف/ الالتزامات المالية.



وتعقيبا على انطلاق أنشطة البرنامج، قالت مدير عام ومؤسس كرييتف كونفيدنس للاستشارات والتدريب سمية الجاسم: «أشعر بالفخر والسعادة من حجم تفاعل الطلبة والمعلمين والمعلمات المشرفين على البرنامج وردود الأفعال الإيجابية التي تؤكد أننا على المسار الصحيح لتحقيق أهداف البرنامج ونشر الثقافة المالية بين أبنائنا من الطلبة والطالبات».



وأضافت الجاسم: «يتمتع برنامج Bankee بمرونة عالية تسمح باستيعاب خصوصية التجربة في كل من المدارس الحكومية والخاصة، وقد حرصنا من خلال إقامة ورش عمل متكررة على التعاون الفعلي مع المدارس والمعلمين في كل من مرحلتي التصميم والتطبيق وذلك لتسهيل دمج البرنامج في المدارس المشاركة».



وأوضحت أن أهم ما يميز البرنامج ترسيخه لقيم أخلاقية مفاهيم اقتصادية ضرورية من خلال التطبيق والتجربة العملية، مثل المسؤولية والحفاظ على المال العام واحترام القانون والنزاهة، كما يوفر هذا البرنامج مساحة آمنة للتعلم والخطأ، حيث يتعرض الطالب لتحديات اقتصادية عديدة، تدربه على اتخاذ القرارات المدروسة، كما تصقل شخصيته وتعده لمواجهة التحديات التي قد تعرض له في المستقبل.



وأشارت الى أن برنامج Bankee يمكن المعلمين والمعلمات من إدارة الفصل بصورة فعالة وإيجابية وتحفيزية، ويعين الطلبة والطالبات على ضبط سلوكهم في الفصل وخارجه، ويشجعهم على المشاركة الفعالة في مختلف أنشطة المدرسة.



ويحرص بنك الكويت الوطني على تكريس جهوده وإمكانياته من أجل التعاون المثمر مع جميع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني بهدف تنمية المجتمع وتطويـــر الموارد البشرية التي تمثل الركيزة الأساسية لتحقيق النمو والازدهار وخاصة في مجال التعليم الذي يلتزم البنك بتقديـــم كل أوجـــه الدعــــم لتطويـــره.